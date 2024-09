O poder econômico da Índia está aumentando de forma constante. Esse poder é impulsionado pelas pessoas — uma força providencial em empresas de todo o mundo. O povo indiano agora tem uma riqueza crescente que está criando novas oportunidades para eles e suas comunidades.

"A Índia é a maior democracia do mundo", afirma (link fora do ibm.com) o Banco Mundial. "Na última década, a integração do país com a economia global tem sido acompanhada pelo crescimento econômico. Agora, o país é um player global”.

Há mais de 200 anos, o State Bank of India (SBI) tem sido o maior banco do setor público do país e sua fundação financeira. Como muitos dos clientes do banco aumentaram sua fortuna nos últimos anos, o banco viu que as pessoas tinham nova liberdade financeira e buscavam novas oportunidades. Eles também sabiam que, no futuro, esse crescimento poderia transformar a Índia em uma força financeira global.

Mas o segredo desse futuro é o digital, sobretudo agora. “A inclusão financeira digital era uma prioridade de desenvolvimento antes da COVID-19. Agora ela é indispensável tanto para alívio no curto prazo quanto para ser um elemento central dos esforços de recuperação sustentáveis e de base ampla”, explica o Banco Mundial (link fora do ibm.com).

"Na Índia, 60% da população tem menos de 35 anos", diz Amit Saxena, diretor de tecnologia global do SBI. E, todos os dias, diz ele, essa população acessa a internet para fazer compras.

Então, o SBI idealizou algo além de um banco digital — uma plataforma online e abrangente com quatro pilares: um banco digital para conveniência, uma superloja financeira que oferece investimentos e outros serviços financeiros, um mercado online com produtos de estilo de vida de parceiros e uma transformação digital geral com funções analíticas que conectam essas opções de ponta a ponta.

"Queríamos fazer uma transformação na experiência do cliente e a chamamos de "YONO", — "You Only Need One" ("você só precisa de uma"), lembra Saxena. O objetivo era que a YONO desse ao banco uma enorme vantagem de mercado, combinando serviços, produtos e recursos em um aplicativo móvel com uma plataforma que integrasse dados a produtos de terceiros para simplificar a experiência do cliente.

Mas, primeiro, o banco precisava trabalhar atrás das telas: alinhar vários sistemas para lidar com milhões de aparelhos.

O banco tem 491 milhões de clientes. São 260.000 funcionários; 22.500 agências em todo o mundo administradas por uma sede; 17 escritórios locais; 101 escritórios zonais e 208 escritórios estrangeiros em 36 países. "Quando começamos a construir a YONO, cerca de 76 unidades de negócios faziam parte da discussão", conta Saxena.

"Tentar uma transformação digital como essa, para um banco legado como o nosso, teve um impacto enorme. Ainda fico arrepiado quando lembro do começo."