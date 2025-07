No momento, o termo "VPS" tem diferentes significados no setor de nuvem, entre eles: servidores virtuais, servidores privados virtuais, instâncias virtuais e máquinas virtuais. Na IBM Cloud, sabemos que a linguagem não é tão importante quanto o hardware e os serviços de nuvem por trás dela. As soluções de hospedagem VPS dentro da IBM Cloud consistem em hardware de hospedagem de computação gerenciado em nuvem, integração de software e suporte à migração de dados por meio de uma série de produtos de virtual server, rede e armazenamento. Você escolhe e cria a solução certa para você. Cada solução de hospedagem VPS com um virtual server pode ser provisionada em IBM Cloud Data Centers em todo o mundo — e vem com opções de faturamento flexíveis, segurança integrada e integração perfeita no stack da IBM Cloud.