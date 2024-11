A Cadence é líder mundial em software computacional, ajudando empresas a projetar os microchips que impulsionam as tecnologias emergentes mais importantes de hoje: novos tipos de IA, sistemas de veículos autônomos e tecnologias avançadas para auxiliar pessoas com deficiências, apenas para citar alguns exemplos.



Quando a IBM desenvolveu os primeiros nós de microchip do mundo na escala de dois nanômetros (nm), foi o mais recente marco no esforço contínuo de compactar mais circuitos em pedaços cada vez menores de silício. O nó de 2nm promete eficiência energética revolucionária e avanços tecnológicos significativos.



No entanto, em uma escala tão reduzida, projetar circuitos diferenciados em chips, realizado por automação de design eletrônico (EDA), exige um processamento incrivelmente complexo e níveis sem precedentes de precisão e computação.



A IBM recentemente aprofundou sua parceria com a Cadence para aproveitar o portfólio central de EDA e sistemas da empresa, incluindo software digital, analógico e de verificação, além de soluções de embalagem de 3D IC e análise de sistemas. Como resultado, podemos fornecer soluções inovadoras aos clientes nas áreas de chiplet e embalagem, tecnologia lógica, design e habilitação na nuvem.



“A Cadence e a IBM têm colaborado no design de chips há vários anos, e nossa estreita parceria no desenvolvimento de silício e o trabalho recente com a Cadence na IBM Cloud refletem o fortalecimento dessa parceria,” afirmou Vandana Mukherjee, gerente de pesquisa sênior de nuvem híbrida e semicondutores da IBM.



A IBM está implementando a tecnologia de execução digital habilitada por IA da Cadence para projetar seus avançados semicondutores voltados para armazenamento e criptografia. As ferramentas de design de embalagem de 3D IC da Cadence são um elemento essencial do design do sistema e permitem a análise de questões elétricas e térmicas. Aproveitando as soluções de ponta a ponta da Cadence, a equipe da IBM está desenvolvendo metodologias para analisar e verificar a função e o desempenho geral do sistema em designs de sistemas inteligentes.



Habilitando cargas de trabalho de EDA na nuvem



A Cadence também é uma das primeiras a adotar as soluções da IBM, tendo implementado o IBM Cloud por mais de 3 anos para ajudar no desenvolvimento de software interno e em cargas de trabalho de EDA.



“O poder de computação é como oxigênio para nós,” afirma Tarak Ray, CIO da Cadence. “Temos cerca de 10.000 engenheiros e 5 grandes data centers internos onde milhões de tarefas são realizadas todos os meses.”



A pressão por mais poder de computação vem de todos os lados ao mesmo tempo. O mercado exige mais chips a cada ano. A crescente incorporação de IA em produtos finais e a crescente demanda por personalização exigem uma nova sofisticação no design de circuitos. E quase todo design de chip está em uma corrida acirrada para o mercado. A Cadence integra IA e aprendizado de máquina (ML) em seus processos de EDA para ajudar engenheiros a trabalhar mais rápido, mas essas rotinas também precisam de mais poder de CPU.



Então, como a Cadence atende a essa demanda?



Ampliar os data centers da empresa não é a solução ideal. Além das limitações de espaço, Ray observa que há outros desafios a serem considerados. "Temos que comprar os servidores e há um tempo de espera para a instalação. E há um mínimo de um mês para os servidores. Para equipamentos de rede, pode demorar mais. E nossos engenheiros estão pedindo a computação agora”, diz ele.



A resposta óbvia é a nuvem. Mas no EDA, não é tão simples. Uma nuvem de EDA precisa de um novo nível de agilidade, permitindo que cargas de trabalho massivas, envolvendo milhões de cálculos e volumes de dados em terabytes ou petabytes, se desloquem sem problemas entre locais internos e a nuvem. Também precisa ser muito flexível, permitindo uma diferenciação profunda de projeto para projeto, já que a demanda por chips personalizados significa que projetos diferentes precisam de tipos diferentes de servidores e plataformas. E deve ser seguro. Conforme Paul Cunningham, vice-presidente sênior e gerente geral do grupo de sistemas e verificação da Cadence, afirma: “Os dados processados por nossas ferramentas contêm alguns dos segredos comerciais mais valiosos de nossos clientes.” A segurança é essencial."



A solução também deve oferecer um excelente poder de computação por custo. Conforme Ray explica, há apenas quatro anos, os fornecedores de EDA utilizavam de forma mínima os recursos de processamento central devido a desafios com a configuração de servidores e a distribuição global de várias cargas de trabalho. Nos volumes de CPU exigidos pelo EDA, os recursos não utilizados resultam em uma significativa ineficiência de custos. A Cadence tinha como objetivo aumentar consideravelmente a utilização.