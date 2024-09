IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Os servidores virtuais Hyper Protect são totalmente compatíveis com o desenvolvedor e podem usar imagens Open Container Initiative (OCI) padrão do setor com uma interface de usuário padrão para provisionar, gerenciar, manter e monitorar dentro da infraestrutura Virtual Private Cloud (VPC) da IBM Cloud. Ao aproveitar a VPC, essa próxima geração de servidores virtuais Hyper Protect é capaz de oferecer segurança de rede adicional.

Para aproveitar esses recursos de VPC, você pode usar os data centers da IBM Cloud em Londres, São Paulo, Tóquio, Toronto e Washington, D.C. (outros data centers serão lançados em breve).

Para clientes em países específicos onde a VPC ainda não está disponível (ou onde há requisitos de residência de dados no país em vigor), os seguintes locais estão disponíveis como IBM Cloud Data Centers clássicos: Dallas; Francoforte; Sydney; e Washington, D.C.