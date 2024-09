Além de fornecer informações confiáveis, precisas e éticas sobre milhares de medicamentos, a Drugs.com orgulha-se da velocidade com que entrega essas informações. "Queremos ter certeza de que somos sempre mais rápidos do que os nossos concorrentes e sempre temos um conteúdo melhor", explica Wager.

Graças às páginas da Web criadas com um código muito leve, ao cuidado criterioso na seleção dos anúncios a serem veiculados e ao poder dos servidores da IBM Cloud, as páginas da Drugs.com são entregues em uma velocidade extremamente alta, com um tempo médio de download de página inferior a 1 segundo.

Os servidores IBM Bare Metal dedicados no centro de seus negócios ajudaram a Drugs.com a tornar-se um local de referência para as pessoas em todo o mundo. Mas há mais do que isso, acrescenta Sencioles. "A equipe de suporte da IBM é excelente. Toda vez que precisamos interagir com alguém, recebemos uma resposta imediata. Não precisamos passar por três ou quatro níveis diferentes de suporte para recebermos as informações necessárias. Isso é uma grande vantagem para nós".