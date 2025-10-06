IBM Cloud: híbrida, aberta e resiliente

Uma plataforma de nuvem corporativa projetada para até mesmo os setores mais regulamentados, oferecendo uma nuvem altamente resiliente, de alto desempenho, segura e em conformidade.
Atualizações em destaque Junte-se a nós para uma impactante cúpula digital de 90 minutos projetada para parceiros no Cloud Partner Summit, em 22 de outubro de 2025 Cadastre-se agora Computação em larga escala simplificada! Frotas sem servidor fornecem uma maneira fácil de implementar cargas de trabalho com uso intenso de computação de forma eficiente e segura em VMs ou GPUs. Saiba mais agora
Uma colagem de formas geométricas e dois homens trabalhando em computadores

IBM TechXchange 2025

Saiba como acelerar sua jornada de IA e modernização com a IBM Cloud, conquiste as melhores certificações e interaja com colegas

As vagas são limitadas! Inscreva-se já
Ângulo aproximado de empresários dando um aperto de mão
Confiança

Proposta de serviço diferenciada para clientes corporativos

“A nuvem mais confiável que já utilizamos globalmente”  — Robert Green, CEO da Dizzion

 Saiba mais
Ângulo aproximado de profissionais de negócios assinando documentos
Híbrido por projeto

Otimize o ambiente base das suas cargas de trabalho em x86, Power e IBM SaaS via IBM Cloud

90% de economia de custos para a plataforma de nuvem híbrida do CIO da IBM que hospeda cargas de trabalho conteinerizadas em comparação com a hospedagem legada

 Saiba mais
Ângulo aproximado da mão de um cliente interagindo com tecnologia
Criado com uma finalidade específica

A IA da nuvem empresarial vem com segurança e conformidade integradas para oferecer desempenho e resiliência em escala

2,7 milhões de pontos de dados em segundos - Os fãs recebem insights de forma segura e imediata em Wimbledon

 Saiba mais
Ilustração de mãos interagindo com diferentes formas
Flexibilidade comercial

Migre cargas de trabalho para onde for necessário sem a necessidade de grandes contratos para garantir custos favoráveis

Sem grandes compromissos - Com níveis de compromisso mais baixos e descontos padrão mais altos

 Saiba mais

Escale a IA com confiança

A IBM Cloud permite que você escale sem dificuldades para atender à natureza altamente dinâmica e de alto desempenho das cargas de trabalho de IA.
Renderização 3D de múltiplos anéis transparentes e roxos entrelaçados
Crie, dimensione e oriente a IA
Implemente e incorpore com facilidade a IA na sua empresa, gerencie todas as fontes de dados e acelere fluxos de trabalho de IA responsável, tudo em uma única plataforma.
Detalhe de uma placa de circuito
IBM AI Infrastructure
O IBM Infrastructure é seguro, escalável, aberto, indenizado e projetado para atender à natureza altamente dinâmica e de alto desempenho das cargas de trabalho de IA.
Mulher utilizando seu smartphone na rua
IBM Framework for Securing Gen AI
Proteja a IA em cada estágio do pipeline de IA: segurança de dados, segurança de modelos e segurança de uso.
Vista aérea de uma densa floresta verde
Calculadora de carbono do IBM Cloud
Expanda e acelere de forma sustentável a inovação orientada por IA.

Estudos de casos

Os líderes do setor confiam na IBM Cloud

 Veja todos os estudos de caso

Vista lateral de um empresário retirando dinheiro em um caixa eletrônico
RISE with SAP no IBM Power Virtual Server
Vista de satélite da Terra
Acelerando a pesquisa em segurança de IA com uma infraestrutura de nuvem escalável
Vista aérea de uma pessoa com guarda-chuva azul em tempestade forte
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Code Engine
Edifício financeiro com luzes acesas à noite
IBM Cloud for Financial Services
Vista aérea de representantes de atendimento ao cliente trabalhando
IBM watsonx e IBM Cloud
Renderização 3D de múltiplos anéis transparentes e roxos entrelaçados
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant e IBM Cloud
Ângulo aproximado de uma impressora 3D em ação
IBM Power Virtual Server e IBM Cloud Object Storage
Vista aérea de uma mulher jogando tênis
IBM watsonx.ai, IBM Cloud e IBM Consulting

Produtos e soluções em destaque

IBM Cloud for Regulated Industries

A plataforma de nuvem corporativa da IBM foi projetada para atender aos mais altos níveis de requisitos regulatórios, de segurança e conformidade, até mesmo para os setores mais regulamentados.

 IBM Cloud for Financial Services

A primeira nuvem pública do mundo criada para serviços financeiros ajuda você a reduzir riscos e fortalecer a conformidade.

 IBM watsonx.governance

"Abra a caixa-preta" com a governança de IA. O IBM watsonx.governance foi criado para direcionar, gerenciar e monitorar as atividades de IA da sua organização.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Tempo de execução de contêineres de computação confidencial totalmente gerenciado, que permite a implementação de cargas de trabalho confidenciais conteinerizadas em um ambiente altamente isolado com garantia técnica.
IBM Cloud for VMware

Seguro, sem interrupções e gerenciado do seu jeito na IBM Cloud

 Servidor virtual IBM Power

Transfira e administre cargas de trabalho de forma integrada em ambientes na nuvem e nas instalações locais.

 Computação em nuvem da IBM com GPU

Mais opções e flexibilidade com nossos servidores GPU

 Serviços de computação no IBM Cloud

Deixe o IBM Cloud gerenciar sua infraestrutura enquanto você gerencia seu ambiente. Pague apenas pelo que você usa.

 IBM Cloud Code Engine

Execute seu contêiner, código de aplicação, trabalho em lote ou função em uma plataforma serverless totalmente gerenciada.

 IBM Cloud Object Storage

Armazene dados em qualquer formato, em qualquer lugar, com escalabilidade, resiliência e segurança.
IBM Cloud for SAP

Acelere a modernização do SAP ERP, elimine os riscos e transforme as operações de sua empresa.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Conteinerize, automatize totalmente e estenda suas cargas de trabalho corporativas em ambientes de nuvem híbrida.

 Computação de alto desempenho

Enfrente desafios de computação intensiva em grande escala e acelere o tempo de insights com soluções de HPC em nuvem híbrida.

 Transferência de arquivos em alta velocidade

Migre arquivos grandes e conjuntos de dados na velocidade máxima, independentemente da distância, do tamanho ou das condições da rede.
Computação confidencial

Proteja os dados durante todo o ciclo de vida da computação.

 IBM Cloud Security Solutions

Migre com confiança para a multinuvem híbrida; e integre a segurança em todas as fases da sua jornada para nuvem.

 Segurança e conformidade na nuvem

Gerencie centralmente a segurança, os riscos e a conformidade com os padrões regulatórios de sua organização.
InstructLab como serviço na IBM Cloud

InstructLab como serviço na IBM Cloud

IA da Red Hat na IBM Cloud

IA da Red Hat na IBM Cloud

 Aceleradores de GPU e IA na IBM Cloud

Aceleradores de GPU e IA na IBM Cloud
Principais notícias

Renderização 3D de cubo de vidro verde e azul
O IBM Cloud agora está disponível como a nova opção inovadora de hiperescalador para clientes que estão modernizando para o SAP Cloud ERP. Saiba mais
Renderização 3D de símbolo bancário luminoso com cores divididas
BNP Paribas assina novo contrato de parceria de vários anos com a IBM Cloud Saiba mais
Padrão ilustrativo feito com círculos
Omdia Universe: CloudOps, 2025 Saiba mais
Pessoa navegando em uma biblioteca virtual com livros digitais
Intel e IBM trabalham juntas para oferecer melhor economia para inovação em IA Saiba mais
Ponte colorida de arco-íris à noite
Cinco coisas a saber: gerar inovação com IA e nuvem híbrida no próximo ano
Vista aérea de rotatórias com trânsito à noite
A nuvem híbrida da IBM proporciona valor para reinvestimento e gerencia as conformidades
Renderização 3D de design futurista abstrato em verde
IBM expande Cloud Security and Compliance Center para ajudar clientes a proteger dados e avaliar riscos em ambientes híbridos e de multinuvem
Renderização 3D de múltiplos anéis transparentes e roxos entrelaçados
A Temenos traz recursos de pagamentos inovadores para o IBM Cloud para ajudar os bancos a se transformarem
Ilustração mostrando dados sendo implementados com o IBM Cloud Openshift
Virtualização e conteinerização em conjunto: agora, o Red Hat OpenShift Virtualization está disponível na IBM Cloud Saiba mais

Transforme com a IBM® Cloud

Acelere e elimine o risco da sua jornada de transformação com ferramentas e especialistas da IBM, que orientam ações vinculadas aos seus objetivos de negócios e à zona de destino de nuvem híbrida adequada para o propósito.

 Saiba mais

Ofertas promocionais

Plano de taxa única do Cloud Object Storage
Armazene mais. Gaste menos. Por apenas USD 12/TB por mês, por tempo limitado, no Cloud Object Storage. Nenhum código é necessário.
Economize até 83% em IBM Cloud Bare Metal Servers com Intel Xeon 2174G
Economize até 83% em servidores Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal durante a vida útil do servidor. Utilize o código promocional SCALENOW1 ao finalizar a compra.
Economize até 69% no IBM Cloud Bare Metal Servers
Economize até 69% no IBM Cloud Bare Metal Servers, incluindo Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260 e Intel Xeon 8474, durante a vida útil do servidor. Utilize o código promocional SCALENOW2 ao finalizar a compra.
Perfis de servidor virtual para VPC
Economize até 60% com nossos novos perfis de Virtual Server for VPC ao usar o código BUYVPC no checkout. Promoção válida para novos clientes por 12 meses. Promoção expira em 28 de janeiro de 2026.
IBM Cloud Mass Storage Server
Economize 70% em servidores Mass Storage selecionados, incluindo processadores Intel Xeon 6416 com opção de 24, 32 ou 36 núcleos. Use o código promocional STOREMORE no checkout. Válido para novos clientes de Mass Storage Servers. A promoção termina em 31 de dezembro de 2025.
Incentivos financeiros para VMware Cloud Foundation na IBM Cloud
Dois incentivos interessantes: 1. Receba até 50% de desconto em um contrato de 1 ou 3 anos do VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. Migre suas cargas de trabalho de VMware para o VMware Cloud Foundation na IBM Cloud com até USD 200000 em créditos de migração.
USD 2000 de desconto no IBM Power Virtual Server
Aplique o código promocional: POWERVS2000 para obter USD 2.000 de desconto no Power Virtual Server e nos vários recursos de serviço pré-configurados necessários para criar um ambiente de IBM Power Computing. O código promocional expira em 31 de dezembro de 2025.
Perfis de GPU em NVIDIA L40s, A100 PCIe e Intel Gaudi 3.
Aproveite 50% de desconto nos perfis de GPU nas placas PCIe NVIDIA L40s e A100, bem como nos aceleradores Intel Gaudi 3 ao usar o código GPU4YOU no checkout. Promoção válida para novos clientes por seis meses. As promoções expiram em 28 de janeiro de 2026.
Conheça todas as promoções da IBM Cloud criadas para ajudar na sua jornada de construção da infraestrutura de nuvem híbrida que a sua organização precisa.
Vista inferior do Antilope Canyon
Explore a IBM Cloud. Crie sua conta gratuita e acesse mais de 40 produtos sempre gratuitos.