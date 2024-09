Mas nem todo mundo pode viajar para o The All England Lawn Tennis Club (AELTC), no sudoeste de Londres. É por isso que mais de 19 milhões de pessoas em todo o mundo acompanham o drama, a beleza e a emoção do evento por meio do aplicativo e do site oficiais de Wimbledon. Essas experiências digitais de classe mundial foram desenvolvidas e fornecidas por meio de uma parceria entre Wimbledon e a IBM que se estende por mais de três décadas.

"Como uma organização que preza pela história, a parceria de inovação com a IBM é vital para evoluirmos com as mudanças no mundo ao nosso redor", explica Chris Clements, líder de produtos digitais do AELTC. "Usando as ferramentas mais recentes e a expertise líder mundial da IBM, podemos inovar para garantir uma relevância longeva. A IBM e Wimbledon gozam de uma sinergia fantástica; são organizações com uma história riquíssima que estão em constante mudança para sempre ficarem prontas para o futuro."

Este ano, Wimbledon aproveitou o poder da IA generativa, produzindo novas experiências digitais no aplicativo e no site de Wimbledon usando o IBM watsonx™, a plataforma de dados e IA confiável da empresa. "Estamos sempre buscando maneiras de melhorar o engajamento dos fãs por meio do uso de IA e outras tecnologias da IBM", diz Bill Jinks, Diretor de Tecnologia da AELTC. "Como levar dados do melhor nível para o público? Como colocar Wimbledon no centro das atenções e usar processos de aprendizado de máquina para mostrar coisas que as pessoas talvez não vejam imediatamente? Essa é exatamente a inovação que nos motiva."