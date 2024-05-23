Preços da IBM Cloud®

Sim. Suas informações de faturamento e cartão de crédito são usadas para fins de segurança e verificação quando você cria a sua conta. Você tem uma conta pré-paga configurada e pode acessar o catálogo completo da IBM Cloud, incluindo todos os planos Free e Lite. Oferecemos um crédito de USD 200 para ajudar você a começar, e esse crédito pode ser usado em produtos da IBM Cloud nos primeiros 30 dias. Você paga apenas pelos serviços a faturar que utiliza, sem contratos ou compromissos de longo prazo.