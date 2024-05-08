Programa de Aceleração da Migração para o IBM Cloud

Oportuna, estruturada e simplificada: a transformação para a nuvem pode ser complexa e levar vários anos. Para enfrentar os riscos e facilitar a transformação, os clientes precisam planejar resultados incrementais em cada fase da transformação. O modelo de engajamento do Programa de Aceleração da Migração orienta os clientes por meio de um processo estruturado que inclui: 1. avaliar ou planejar, 2. validar o plano e 3. preparar-se para construir e migrar. Nosso objetivo é capacitar os clientes com um plano de transformação que inclua orientação prescritiva, artefatos e workshops de planejamento abrangentes, aceleradores de automação tecnológica e financiamento para comprovação de valor ou de conceito, com suporte estratégico de especialistas em integração e migração da IBM.

Apresentamos o novo Centro de Excelência (COE) para o IBM Power Virtual Server (PowerVS), fornecendo conhecimento especializado e aceleradores de tecnologia para migração para a nuvem dos ambientes IBM AIX e IBM i. A equipe do COE desenvolveu um modelo de engajamento passo a passo para as migrações do IBM Power para o PowerVS a fim de acelerar a jornada de prova de valor ou prova de conceito do cliente, com o objetivo de validar o plano de migração.

O Programa de Aceleração de Migração para a Nuvem capacita as empresas a avaliar, planejar, validar o plano e migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Com o conhecimento especializado, os incentivos e as metodologias da IBM, nosso objetivo é permitir que nossos clientes acelerem e simplifiquem a transformação no IBM Cloud.