Programa de Aceleração da Migração para o IBM Cloud

A nuvem surgiu como uma plataforma de tecnologia transformadora, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e economia. As estratégias de migração para a nuvem empresarial buscam ser orientadas pelos negócios com um plano integrado de adoção de tecnologia, operacional e financeiro. Saber onde você está, para onde está indo e como chega lá é crítico para o sucesso sustentável. Construir um plano de ponta a ponta com confiança pode ser uma tarefa assustadora, e os líderes empresariais acham difícil projetar e executar um plano de migração para a nuvem. Para lidar com esses desafios, continuamos expandindo nosso Programa de Aceleração da Migração para ajudar os clientes a avaliar, planejar e migrar sua infraestrutura para o IBM Cloud.
O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem foi projetado para lidar com a necessidade de um processo de avaliação e tomada de decisão simplificados e acelerados para migrar para o IBM Cloud. O Programa de Aceleração da Migração tem como objetivo ajudar os clientes a tomar decisões mais bem informadas no apoio à transformação tecnológica. Nosso objetivo é atender os clientes onde eles estão em sua jornada com um modelo de engajamento compartilhado para acelerar, simplificar e acelerar o processo de avaliação e planejamento para migrar para o IBM Cloud. Hoje, o Programa de Aceleração da Migração oferece aceleradores de tecnologia e créditos de nuvem para as soluções IBM Power Virtual Server, IBM Cloud for VMWare e IBM Cloud for SAP, conforme explicado abaixo.
A IBM oferece incentivos financeiros na forma de créditos do IBM Cloud para clientes qualificados[1], cobrindo 100% dos custos da prova de valor ou prova de conceito. Para os clientes do Plano de Poupança IBM, também há incentivos financeiros disponíveis para ajudar a compensar até 80% do custo da migração.
Oportuna, estruturada e simplificada: a transformação para a nuvem pode ser complexa e levar vários anos. Para enfrentar os riscos e facilitar a transformação, os clientes precisam planejar resultados incrementais em cada fase da transformação. O modelo de engajamento do Programa de Aceleração da Migração orienta os clientes por meio de um processo estruturado que inclui: 1. avaliar ou planejar, 2. validar o plano e 3. preparar-se para construir e migrar. Nosso objetivo é capacitar os clientes com um plano de transformação que inclua orientação prescritiva, artefatos e workshops de planejamento abrangentes, aceleradores de automação tecnológica e financiamento para comprovação de valor ou de conceito, com suporte estratégico de especialistas em integração e migração da IBM.
Apresentamos o novo Centro de Excelência (COE) para o IBM Power Virtual Server (PowerVS), fornecendo conhecimento especializado e aceleradores de tecnologia para migração para a nuvem dos ambientes IBM AIX e IBM i. A equipe do COE desenvolveu um modelo de engajamento passo a passo para as migrações do IBM Power para o PowerVS a fim de acelerar a jornada de prova de valor ou prova de conceito do cliente, com o objetivo de validar o plano de migração.
O Programa de Aceleração de Migração para a Nuvem capacita as empresas a avaliar, planejar, validar o plano e migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Com o conhecimento especializado, os incentivos e as metodologias da IBM, nosso objetivo é permitir que nossos clientes acelerem e simplifiquem a transformação no IBM Cloud.
Para saber mais sobre o Programa de Aceleração da Migração do IBM Cloud, entre em contato com Bill Singleton (Vice-Presidente de Implementação em Nuvem e Integração) ou Rob Centra (Diretor do Programa, IBM Cloud Delivery).