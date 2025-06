As equipes de finanças e quote-to-cash da IBM firmaram parceria com o IBM Chief Information Office (CIO), o departamento dentro da IBM responsável por gerenciar as aplicações que mantêm a empresa em funcionamento, com a IBM Consulting® e a SAP® para transformar seus processos de ponta a ponta com uma abordagem modernizada em nuvem. A IBM optou por migrar para o SAP Cloud ERP utilizando o RISE with SAP on IBM Power Virtual Server para realizar um dos maiores projetos de transformação corporativa do mundo1, com o objetivo de impulsionar o crescimento da empresa e oferecer melhor suporte aos seus clientes.

Essa migração para o SAP S/4HANA Cloud, o software Cloud ERP de próxima geração da SAP, aprimorou os processos de negócios, centralizou e padronizou dados globalmente e melhorou a tomada de decisões por meio de IA e fluxos de trabalho automatizados. Isso permitiu à IBM acelerar sua transformação de negócios na nuvem, simplificar e otimizar as operações, migrando de um ambiente local em IBM Power e SAP ECC para o SAP S/4HANA Cloud no IBM Power Virtual Server. Os ganhos operacionais com essa transformação também ajudaram a equipe da IBM a oferecer uma melhor experiência ao cliente. A solução dá suporte a mais de 150.000 usuários de ERP em 175 países. Apesar da implementação global e da complexidade do escopo do programa para atender às necessidades das diferentes unidades de negócios, a migração foi concluída em 18 meses. A IBM obteve uma redução de 30% nos custos de infraestrutura3 e nas operações relacionadas com a mudança para o SAP Cloud ERP2. A consistência de arquitetura entre os ambientes IBM Power locais e IBM Power Virtual Server resultou em uma redução no tempo de migração de até 15% a 25% em comparação com a migração heterogênea de Power para ambientes x86 em outras nuvens, devido à consistência de arquitetura entre os ambientes e ao desempenho de computação dos processadores Power1.

"Agora somos o que chamamos de empresa digital — simplificando etapas de trabalho, simplificando radicalmente processos globais e automatizando em escala com o uso de IA. O SAP S/4HANA Cloud é o motor dessa jornada," diz David Ackerman, diretor da plataforma SAP S/4HANA na IBM. Sirish Gottimukkala, diretor de entrega de TI na IBM, acrescenta: "Essa atualização do SAP estabelece uma base para IA e para a resolução de problemas mais complexos. À medida que continuamos evoluindo, a base deve permanecer segura e resiliente. É aqui que a segurança e a disponibilidade do cenário SAP no IBM Power Virtual Server e na IBM Cloud entram em ação. Desde a entrada em operação, temos operado com 100% de disponibilidade, sem interrupções."

A IBM Consulting liderou essa transformação de ponta a ponta, fornecendo os serviços técnicos, de implementação e de gerenciamento de aplicações necessários para ajudar a mover e operar essas soluções complexas com segurança. No contexto da migração para o SAP S/4 HANA Cloud, as equipes financeiras e de quote-to-cash da IBM implementaram novos fluxos de trabalho automatizados que racionalizaram seus processos, incluindo:

Capacidade de estruturação de contratos, permitindo o replanejamento automático dos termos de contrato e projeto para alinhamento com os requisitos de entrega.

A funcionalidade de transferência de receita e custo base garante o alinhamento financeiro preciso entre os projetos.

O rastreamento e o gerenciamento abrangente dos lançamentos de folha de ponto simplificam o processo de aprovação e tratamento das horas reivindicadas.

Os dashboards interativos para gerentes de projeto permitem visualizar a capacidade orçamentária em relação aos pedidos de compra dos clientes.

O gerenciamento em tempo real de faturas (incluindo criação, simulação e liberação) e o rastreamento das datas de vencimento aumentam a eficiência operacional.

Um algoritmo de correspondência com tecnologia de IA analisa transações de pagamento, reduzindo os esforços manuais de reconciliação.

“Os dashboards interativos para gerentes de projeto e consultores permitem uma melhor visualização do status atual de cada cliente. “Esses dashboards acompanham em tempo real o andamento dos prazos e a data de envio das faturas, garantindo assim um alinhamento e uma sinergia ideais”, explica Carol Bruce, diretora do serviço de consultoria de quote-to-cash da IBM.