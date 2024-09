Hoje, tomar as decisões corretas sobre investimento em tecnologia é fundamental para criar vantagem competitiva, estimular a inovação e gerar ROI. No entanto, dados dispersos e não confiáveis e processos demorados e propensos a erros podem levar a orçamentos inchados, planejamento ineficaz e oportunidades perdidas. As organizações precisam de soluções simples, integradas e automatizadas para ajudar a otimizar os gastos de TI, melhorar as operações e estimular o retorno financeiro.

A Apptio estrutura de forma inteligente grandes quantidades de dados operacionais e gastos com tecnologia para apresentar insights práticos que líderes de negócios, finanças e tecnologia podem usar para trabalharem melhor juntos. A Apptio ingere, agrega e normaliza os dados de gastos, custos, consumo, desempenho e atributos de sistemas diferentes, incluindo fornecedores de nuvem. Esse conhecimento completo e conectado dos seus gastos com tecnologia, e o valor que cada dólar gera de volta para os seus negócios, permite priorizar o trabalho com convicção, adotar a nuvem e otimizar seus investimentos em tecnologia.