Soluções de transformação em nuvem

Para liberar resultados empresariais transformadores, as empresas devem ser capazes de empregar aplicações e dados em zonas de destino híbridas adequadas.
Com a IBM Cloud, as empresas obtêm a experiência para cocriar uma estratégia de transformação de nuvem híbrida, mitigar riscos com resultados incrementais em cada fase de transformação e operacionalizar em escala com aceleradores de plataforma de nuvem integrados.
Co-criar estratégia para modernização de cargas de trabalho e colocação em nuvem híbrida para impulsionar os resultados comerciais.
Elimine os riscos e sustente a transformação planejando resultados incrementais em cada fase de transformação.
Escale e acelere a inovação com a expertise e os aceleradores de plataforma de nuvem integrados.
Os serviços de concierge em nuvem oferecem um ponto de contato dedicado para suporte personalizado durante sua jornada de migração para a nuvem, proporcionando uma experiência de alto nível e garantindo uma transição suave.
Entenda seus objetivos, desafios e descubra oportunidades de alto valor.
Inove rapidamente e crie em conjunto com especialistas da IBM para resolver oportunidades de alto valor.
Migre, modernize e crie aplicativos em grande escala para otimizar o núcleo e criar novos recursos digitais.
Reduza o TCO e a manutenção de aplicativos e dados com automação, FinOps e SRE.
Introdução mais rápida de novos aplicativos.
Horas economizadas para avaliar, redesenhar e desenvolver a arquitetura de microsserviços.
Economia total projetada de custos de conformidade para setores regulamentados com controles integrados na IBM Cloud.
Avalie os aplicativos atuais, estime o esforço e forneça avaliação para diferentes opções de modernização.
Soluções de modernização de aplicações de mainframe.
Acelere o desenvolvimento, a modernização de aplicações e a assistência em operações de TI.
Geração automatizada de código para refatorar aplicativos monolíticos Java em microsserviços.
Automação para implementar padrões de arquitetura comuns com base no IBM Well-Architected Framework.
Segurança unificada, conformidade e visibilidade de risco em ambientes multinuvem híbridos.
Crie aplicativos de nuvem híbrida que sejam resilientes, eficientes e seguros.
Práticas e orientações para a criação de soluções que sejam eficientes em termos de recursos e custos.
Faça o lift-and-shift de cargas de trabalho VMware de nível empresarial na IBM Cloud com tempo de inatividade e risco mínimos.
Migre e modernize cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux em servidores Power, mantendo segurança e alto desempenho.
Acelere e reduza os riscos da modernização do SAP ERP com a única oferta de IaaS certificada pela SAP, oferecendo opções RISE e não RISE em instâncias Power e x86.
Eleve e transfira cargas de trabalho para uma nuvem pioneira, projetada para proteger até mesmo seus dados e cargas de trabalho de IA mais sensíveis.
Acelere o impacto da IA empresarial com zonas de destino de nuvem híbrida adequadas para cargas de trabalho de IA.
Conteinerize seus aplicativos no IBM Cloud, aproveitando a OpenShift Container Platform totalmente gerenciada.
Implemente e execute aplicativos de forma consistente em ambientes locais, de edge computing e de nuvem pública, viabilizados pela solução de nuvem distribuída e gerenciada - IBM Cloud Satellite.
Modernize aplicações de mainframe com práticas de DevOps de última geração e ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA generativa.
O programa de aceleração de migração para a nuvem oferece incentivos financeiros para compensar os custos de migração e orientações prescritivas de especialistas em tecnologia com acesso a padrões de migração comprovados, códigos, ferramentas e arquiteturas implementáveis, especificamente projetadas para IBM Cloud.
Acelere o projeto de digitalização para criar uma experiência de viagem aérea personalizada, reunindo todos os serviços de atendimento ao cliente e dados ricos sobre as preferências dos passageiros em uma visão unificada do cliente.
A ampla transformação da organização do CIO da IBM para modernizar aplicações críticas de negócios tradicionais e infraestrutura para uma plataforma de nuvem híbrida.
Para se tornar mais responsiva às necessidades dos clientes, a American Airlines migrou algumas de suas aplicações críticas para a IBM Cloud, usando uma nova metodologia para criar aplicações inovadoras rapidamente e melhorar a experiência do cliente.
Com mais de 200 bilhões de transações relatadas no final de 2022, o CaixaBank entende como é crucial escalar com segurança, aumentar a eficiência operacional e acelerar o tempo de lançamento no mercado para otimizar as experiências de banco digital, tudo enquanto protege os dados dos clientes.