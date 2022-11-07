Soluções de transformação em nuvem

Para liberar resultados empresariais transformadores, as empresas devem ser capazes de empregar aplicações e dados em zonas de destino híbridas adequadas.

Com a IBM Cloud, as empresas obtêm a experiência para cocriar uma estratégia de transformação de nuvem híbrida, mitigar riscos com resultados incrementais em cada fase de transformação e operacionalizar em escala com aceleradores de plataforma de nuvem integrados.