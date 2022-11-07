Soluções de transformação em nuvem

Acelere e reduza o risco da jornada de transformação da nuvem híbrida
Três caças F-16 na pista, prontos para voo

Para liberar resultados empresariais transformadores, as empresas devem ser capazes de empregar aplicações e dados em zonas de destino híbridas adequadas.

Com a IBM Cloud, as empresas obtêm a experiência para cocriar uma estratégia de transformação de nuvem híbrida, mitigar riscos com resultados incrementais em cada fase de transformação e operacionalizar em escala com aceleradores de plataforma de nuvem integrados.
Principais objetivos Amplie seus negócios e promova a inovação com a nuvem híbrida
Cocriar estratégia de transformação

Co-criar estratégia para modernização de cargas de trabalho e colocação em nuvem híbrida para impulsionar os resultados comerciais.
Elimine os riscos e sustente a transformação

Elimine os riscos e sustente a transformação planejando resultados incrementais em cada fase de transformação.
Inove em escala

Escale e acelere a inovação com a expertise e os aceleradores de plataforma de nuvem integrados.
IBM Consulting, IBM Garage e IBM Cloud significaram acesso a conhecimento e melhores práticas de classe mundial, apoiados pela experiência de aviação da IBM, e integrando tudo isso à nossa transformação digital.
Takhliq Hanif Chefe do Grupo de Arquitetura, Tecnologia e Inovação Empresarial Etihad Airways
Saiba mais sobre como proporcionar uma experiência premium
Jornada de transformação

Os serviços de concierge em nuvem oferecem um ponto de contato dedicado para suporte personalizado durante sua jornada de migração para a nuvem, proporcionando uma experiência de alto nível e garantindo uma transição suave.
Descubra

Entenda seus objetivos, desafios e descubra oportunidades de alto valor.

Saiba mais
Provar

Inove rapidamente e crie em conjunto com especialistas da IBM para resolver oportunidades de alto valor.

Saiba mais
Modernize

Migre, modernize e crie aplicativos em grande escala para otimizar o núcleo e criar novos recursos digitais.

Saiba mais
Manage

Reduza o TCO e a manutenção de aplicativos e dados com automação, FinOps e SRE.

Saiba mais
Benefícios 62%

Introdução mais rápida de novos aplicativos.

 A Etihad Airways reduziu a modernização de sua experiência de check-in personalizado de 9 meses para 15 semanas 800+

Horas economizadas para avaliar, redesenhar e desenvolver a arquitetura de microsserviços.

 O CIO da IBM economizou mais de 800 horas usando Mono2Micro e IBM Cloud Transformation Advisor ao modernizar uma grande aplicação de financiamento. 30%

Economia total projetada de custos de conformidade para setores regulamentados com controles integrados na IBM Cloud.

 Compreensão da estimativa de economia de custos de conformidade

Posicionamento da carga de trabalho da nuvem híbrida

Aceleradores IBM Cloud
Caso de uso IBM Cloud Transformation Advisor

Avalie os aplicativos atuais, estime o esforço e forneça avaliação para diferentes opções de modernização.

Saiba mais
Caso de uso Soluções de modernização de aplicações de mainframe

Soluções de modernização de aplicações de mainframe.

Saiba mais
Caso de uso watsonx Code Assistant for Z

Acelere o desenvolvimento, a modernização de aplicações e a assistência em operações de TI.

Saiba mais
Caso de uso Mono2Micro

Geração automatizada de código para refatorar aplicativos monolíticos Java em microsserviços.

Saiba mais
Caso de uso Arquitetura implantável

Automação para implementar padrões de arquitetura comuns com base no IBM Well-Architected Framework.

Saiba mais
Caso de uso Security and Compliance Center

Segurança unificada, conformidade e visibilidade de risco em ambientes multinuvem híbridos.

Saiba mais
Caso de uso IBM Well-Architected Framework

Crie aplicativos de nuvem híbrida que sejam resilientes, eficientes e seguros.

Saiba mais
Caso de uso FinOps e sustentabilidade

Práticas e orientações para a criação de soluções que sejam eficientes em termos de recursos e custos.

Saiba mais
Enterprise Workload Transformation
Modernize cargas de trabalho VMware para IBM Cloud

Faça o lift-and-shift de cargas de trabalho VMware de nível empresarial na IBM Cloud com tempo de inatividade e risco mínimos.

 Saiba mais
Migre e modernize Power Workloads no IBM Cloud

Migre e modernize cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux em servidores Power, mantendo segurança e alto desempenho.

 Saiba mais
Transforme o SAP ERP

Acelere e reduza os riscos da modernização do SAP ERP com a única oferta de IaaS certificada pela SAP, oferecendo opções RISE e não RISE em instâncias Power e x86.

 Saiba mais
Migre cargas de trabalho para o IBM Cloud for Financial Services

Eleve e transfira cargas de trabalho para uma nuvem pioneira, projetada para proteger até mesmo seus dados e cargas de trabalho de IA mais sensíveis.

 Saiba mais
Nuvem híbrida para IA generativa

Acelere o impacto da IA empresarial com zonas de destino de nuvem híbrida adequadas para cargas de trabalho de IA.

 Saiba mais
Modernize os aplicativos para nuvem

Conteinerize seus aplicativos no IBM Cloud, aproveitando a OpenShift Container Platform totalmente gerenciada.

 Saiba mais
Crie em qualquer lugar com a nuvem distribuída

Implemente e execute aplicativos de forma consistente em ambientes locais, de edge computing e de nuvem pública, viabilizados pela solução de nuvem distribuída e gerenciada - IBM Cloud Satellite.

 Saiba mais
Modernização do aplicativo do Mainframe

Modernize aplicações de mainframe com práticas de DevOps de última geração e ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA generativa.

 Saiba mais
Programa de aceleração de migração

O programa de aceleração de migração para a nuvem oferece incentivos financeiros para compensar os custos de migração e orientações prescritivas de especialistas em tecnologia com acesso a padrões de migração comprovados, códigos, ferramentas e arquiteturas implementáveis, especificamente projetadas para IBM Cloud.

 Saiba mais

Sucesso do cliente

Etihad Airways

Acelere o projeto de digitalização para criar uma experiência de viagem aérea personalizada, reunindo todos os serviços de atendimento ao cliente e dados ricos sobre as preferências dos passageiros em uma visão unificada do cliente.
CIO da IBM

A ampla transformação da organização do CIO da IBM para modernizar aplicações críticas de negócios tradicionais e infraestrutura para uma plataforma de nuvem híbrida.
American Airlines

Para se tornar mais responsiva às necessidades dos clientes, a American Airlines migrou algumas de suas aplicações críticas para a IBM Cloud, usando uma nova metodologia para criar aplicações inovadoras rapidamente e melhorar a experiência do cliente.
CaixaBank

Com mais de 200 bilhões de transações relatadas no final de 2022, o CaixaBank entende como é crucial escalar com segurança, aumentar a eficiência operacional e acelerar o tempo de lançamento no mercado para otimizar as experiências de banco digital, tudo enquanto protege os dados dos clientes.
Torneio Masters de 2024

A infraestrutura digital do Masters executa cargas de trabalho em uma arquitetura &quot;híbrida por design&quot; na IBM Cloud e outras nuvens, habilitada pelo Red Hat OpenShift.
Dê o próximo passo

Fale com um especialista da IBM 