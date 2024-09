A preocupação com a modernização sustentável é uma prioridade na área de TI. Minimizar o impacto ambiental enquanto enfrenta dívidas técnicas persistentes está pressionando as organizações a adotarem práticas e padrões modernos de software.



O IBM Cloud Transformation Advisor permite que sua organização planeje com eficiência seu esforço de modernização de tempo de execução analisando cargas de trabalho locais para modernização. Avalie a complexidade de suas aplicações, faça uma estimativa do custo de desenvolvimento para migrar para uma plataforma Java moderna e obtenha recomendações e aceleradores para o melhor ambiente de destino, seja localmente ou na nuvem.