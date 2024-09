Migrar: a proposta abrangente da IBM abordou as preocupações operacionais imediatas e de longo prazo da American Airlines por meio de uma migração perfeita de servidores locais para a solução Infrastructure as a Service do IBM Cloud com o VMware Cloud Foundation (link reside fora do ibm.com).

Transformar: a IBM também propôs acelerar a transformação do desenvolvimento de aplicativos, da organização e das habilidades da American Airlines, com base em seu IBM Garage Method. Como a IBM e a American Airlines desenvolveram em conjunto os novos aplicativos nativos de cloud no Cloud Foundry na IBM Public Cloud Platform as a Service, os componentes antigos se tornariam obsoletos.

Operar: a solução integra operações para as equipes de desenvolvimento e aproveita o Cloud Solutions Operations Center da IBM para fornecer suporte de aplicativos e serviços de gerenciamento 24 horas por dia, com a equipe da IBM localizada no local da American Airlines quanto em um local offshore (fora do país) da IBM.

Desenvolvimento acelerado: a mudança para microsserviços

Durante as negociações para o contrato de transformação de grande porte, a American Airlines pediu ajuda à IBM com um requisito urgente, que também funcionaria como um caso de sucesso para a maneira de trabalho proposta pela IBM. A companhia aérea queria oferecer aos clientes melhores capacidades de autoatendimento no caso de remarcação forçada devido a um grande evento meteorológico que interrompesse as operações.

Embora os algoritmos da American Airlines normalmente remarquem os passageiros para o próximo melhor voo, os clientes precisavam ligar para o balcão de reservas ou ir até um agente do aeroporto caso queiram discutir outras opções. A American Airlines queria que os clientes pudessem ver outras possibilidades e atualizar sua seleção de voos pelo site, aplicativo móvel ou em um quiosque de autoatendimento.

Com a movimentada temporada de verão se aproximando, o presidente da empresa desafiou a American Airlines a entregar um novo aplicativo Dynamic Rebooking voltado para o cliente em apenas alguns meses, um desafio que não poderia ser alcançado com a abordagem legada e que levaria pelo menos o dobro desse tempo.

A American Airlines procurou a IBM para obter ajuda e, disposta a provar suas credenciais, a IBM topou o desafio. O ponto central da transformação da IBM é o IBM Garage Method, uma metodologia holística que abrange tecnologia, pessoas, processos e organização. Como o primeiro passo no projeto Dynamic Rebooking, os desenvolvedores da IBM e da American Airlines conheceram e rapidamente criaram mais de 200 histórias de usuários para orientar o desenvolvimento do novo aplicativo.

Em seguida, as equipes identificaram seu primeiro MVP (produto mínimo viável - o aplicativo mais simples possível que atende aos requisitos comerciais) e começaram a programar. O uso de microsserviços, programação em par e desenvolvimento orientado por testes permitiu uma abordagem altamente paralela, que acelerou a criação do novo código nativo de nuvem. Os microsserviços permitiram que cada função de negócios fosse dividida em funções simples e reutilizáveis, que podem ser compostas e chamadas quantas vezes forem necessárias por qualquer plataforma conectada.

Depois de apenas quatro meses e meio, o aplicativo Dynamic Rebooking foi lançado em oito aeroportos e continuou a ser implementado em mais aeroportos enquanto era testado, desenvolvido e atualizado em segundo plano.

Jason Hobbs, gerente sênior de desenvolvimento de aplicativos da American Airlines, diz: "A IBM foi fundamental para nos ajudar a trabalhar de uma maneira diferente. Acho que até nos surpreendemos com a rapidez com a velocidade que conseguimos disponibilizar o aplicativo para os clientes."