Soluções de modernização de aplicações de mainframe

Ponto de partida: aprimorar e ampliar as aplicações

As organizações que buscam se manter competitivas em um mercado em rápida evolução podem se concentrar em aprimorar e ampliar suas aplicações de mainframe para oferecer valor e recursos novos. Isso envolve a modernização das aplicações existentes com a inclusão de novas funcionalidades, melhorando o desempenho e integrando interfaces modernas, como web e móvel. Além disso, as empresas podem ampliar suas aplicações por meio da incorporação de novas tecnologias, como microsserviços, APIs e serviços em nuvem. Ao aprimorar e ampliar essas aplicações, as empresas podem atender melhor às expectativas dos clientes, responder com rapidez às demandas do mercado e abrir novos fluxos de receita, ao mesmo tempo em que aproveitam a estabilidade e o potencial de sua infraestrutura de mainframe existente.

O IBM® watsonx Code Assistant for Z ajuda você a entender, refatorar e transformar as aplicações usando uma experiência nativa da nuvem assistida por IA. Utilize-o para: