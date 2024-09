Descubra o IBM Test Accelerator for Z, projetado especificamente para desenvolvedores e testadores do z/OS. Melhore seu processo de teste com testes de unidade automatizados, testes de integração antecipada e integração perfeita em seu sistema de compilação automatizado.

As vantagens exclusivas do IBM Test Accelerator for Z são: criar facilmente ambientes virtuais isolados de desenvolvimento e teste. Esses ambientes podem executar software e middleware IBM z/OS em plataformas Linux on Z e x86, permitindo que suas equipes integrem práticas de integração contínua em seu fluxo de trabalho automatizado, sem dificuldades.