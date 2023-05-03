Não há razão para que as práticas de DevOps sejam reservadas apenas para aplicações distribuídas e para a nuvem. A história transformacional da State Farm, uma das maiores seguradoras mútuas do mundo, oferece um ótimo exemplo de agilidade. Mesmo sendo um setor maduro, ainda há muita incerteza no futuro para as seguradoras. Novas startups aparecem todos os dias, impulsionando as demandas dos clientes por funcionalidades como cotações de preços online e aplicativos de processamento de reclamações móveis. A equipe de desenvolvimento da State Farm estava no meio de sua própria transformação de DevOps, tendo estabelecido uma combinação de sua própria automação internas e ferramentas de teste com Jenkins CI/CD e Git para entrega e implementação de novos aplicativos. Ela aproveita os dados dos servidores de mainframe IBM Z, alguns dos quais estão em operação contínua há mais de 50 anos. Depois que as mudanças nos aplicativos voltados para o cliente e nos serviços habilitados para APIs começaram a funcionar com maior velocidade, isso apontou um gargalo. Os serviços de back-end não podiam ser modificados com agilidade suficiente para acompanhar; além disso, havia uma escassez de desenvolvedores experientes em mainframe para fazer as mudanças. Usando o ambiente de desenvolvimento e depuração do IBM Developer for z/OS, que se integra diretamente ao Git para controle de versão e check-ins, até mesmo novas adições à equipe de desenvolvimento conseguiram aproveitar e atualizar aplicações de mainframe no IBM Z com uma interface intuitiva , fluxo de trabalho familiar. "Nossos IBM Z Systems oferecem uma base robusta, segura e confiável para o crescimento. "Queríamos apoiar os desenvolvedores do Z a alcançar maior eficiência e velocidade, mas também ajudar os novos recrutas a se sentirem confortáveis na plataforma, para que todos possamos trabalhar juntos em todas as plataformas para entregar inovação rápida", disse Krupal Swami, Diretora de Tecnologia e Arquitetura da State Farm.