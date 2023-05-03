Esta é a primeira parte de uma série de cinco partes sobre modernização de mainframes. Quando você pensa nos maiores desafios de modernização do mundo, imediatamente pensa no setor bancário, e por um bom motivo. Os bancos estavam entre os primeiros a implementar aplicativos móveis avançados há cerca de 15 anos, e já tinham começado a oferecer serviços online em meados da década de 1990. Bem antes disso, os bancos estavam interagindo por meio de enormes gateways de pagamento eletrônico e operando serviços de mainframe, muitos dos quais permanecem essenciais para seus negócios até hoje, embora as próprias plataformas tenham evoluído significativamente desde então. Mesmo que os sistemas transacionais que se conectam a um banco representem grande parte do cenário de mainframe, eles fazem parte de uma onda de transformação maior que não envolve apenas os bancos. Os mainframes ainda são uma parte essencial da base digital de muitos outros setores, e ainda há muito mais histórias de transformação digital para serem contadas que não são exclusivamente motivadas financeiramente. Vamos explorar alguns destaques da modernização de mainframes em outros setores, incluindo seguros, automotivo e varejo.
Se há um padrão comum para a modernização do mainframe compartilhado por todos os setores, é que as empresas estão tentando melhorar a experiência digital para os clientes sem o risco de interromper sistemas centrais críticos. O cliente pode ser um usuário final em um aplicativo ou site ou um funcionário/parceiro em um escritório ou em campo. Os clientes estão avaliando a empresa com base em quão bem a lógica de negócios e os dados da empresa atendem à experiência deles. Os clientes não se importam se o back-end é um mainframe conversando com um provedor de SaaS que oferece uma IU de aplicativo móvel, eles apenas querem que todo o sistema atenda às suas necessidades comerciais de forma eficiente e precisa. Mesmo em um cenário de aprendizado de máquina , onde os dados do mainframe podem estar alimentando um modelo de inteligência artificial (IA) em vez de uma pessoa, ainda haverá um cliente que desejará que o modelo de IA resultante seja compatível com um processo de negócios.
Não há razão para que as práticas de DevOps sejam reservadas apenas para aplicações distribuídas e para a nuvem. A história transformacional da State Farm, uma das maiores seguradoras mútuas do mundo, oferece um ótimo exemplo de agilidade. Mesmo sendo um setor maduro, ainda há muita incerteza no futuro para as seguradoras. Novas startups aparecem todos os dias, impulsionando as demandas dos clientes por funcionalidades como cotações de preços online e aplicativos de processamento de reclamações móveis. A equipe de desenvolvimento da State Farm estava no meio de sua própria transformação de DevOps, tendo estabelecido uma combinação de sua própria automação internas e ferramentas de teste com Jenkins CI/CD e Git para entrega e implementação de novos aplicativos. Ela aproveita os dados dos servidores de mainframe IBM Z, alguns dos quais estão em operação contínua há mais de 50 anos. Depois que as mudanças nos aplicativos voltados para o cliente e nos serviços habilitados para APIs começaram a funcionar com maior velocidade, isso apontou um gargalo. Os serviços de back-end não podiam ser modificados com agilidade suficiente para acompanhar; além disso, havia uma escassez de desenvolvedores experientes em mainframe para fazer as mudanças. Usando o ambiente de desenvolvimento e depuração do IBM Developer for z/OS, que se integra diretamente ao Git para controle de versão e check-ins, até mesmo novas adições à equipe de desenvolvimento conseguiram aproveitar e atualizar aplicações de mainframe no IBM Z com uma interface intuitiva , fluxo de trabalho familiar. "Nossos IBM Z Systems oferecem uma base robusta, segura e confiável para o crescimento. "Queríamos apoiar os desenvolvedores do Z a alcançar maior eficiência e velocidade, mas também ajudar os novos recrutas a se sentirem confortáveis na plataforma, para que todos possamos trabalhar juntos em todas as plataformas para entregar inovação rápida", disse Krupal Swami, Diretora de Tecnologia e Arquitetura da State Farm.
Uma empresa líder no setor automotivo depende de sistemas centrais para desenvolver novas aplicações e serviços no carro com dados atuais. O sistema interno de gerenciamento de código-fonte existente estava começando a afetar a estabilidade das aplicações de mainframe de missão crítica, e os desenvolvedores mais novos estavam tendo dificuldade em obter visibilidade das dependências que cada alteração poderia afetar. A empresa mudou suas equipes de mainframe para desenvolvimento no IBM IDZ (IBM Developer for z/OS) com IBM DBB (que melhora a visibilidade de compilações baseadas em dependência) e, em seguida, usou o IBM UrbanCode Deploy para fornecer atualizações ágeis para os sistemas de destino altamente distribuídos.
Uma grande empresa de varejo naturalmente acumulará muitas aplicações de mainframe no caminho para criar novas funcionalidades prontas para o cliente. Depois de alguns anos, a racionalização desse extenso conjunto de aplicações se torna um trabalho em tempo integral para muitas pessoas qualificadas, já que as interdependências entre aplicativos e mainframes são difíceis de descobrir. Para complicar ainda mais, os funcionários de desenvolvimento mais novos têm muito pouca transparência nas decisões de arquitetura e software tomadas pelas gerações anteriores de desenvolvedores e líderes de TI, criando ainda mais trabalho improdutivo. Usando o IBM ADDI (Application Discovery and Delivery Intelligence), desenvolvedores seniores e juniores podem analisar todas as aplicações de mainframe junto com aplicativos e serviços mais recentes. A rápida descoberta e documentação de interdependências agora ajuda suas equipes combinadas de ITOps e entrega de software a entender o impacto de quaisquer alterações introduzidas.
Curiosamente, embora essas histórias de transformação tenham acontecido fora do setor financeiro, quase todas elas dependem de um ou mais processos de transação críticos que provavelmente acontecem em mainframes, trazendo a história da modernização de volta aos bancos, de certa forma. Novos casos de uso de nuvem híbrida estão surgindo, oferecendo maior desempenho e melhor proteção de dados por meio da colocalização seletiva de algumas cargas de trabalho de inferência, processamento de dados e segurança em mainframes, permitindo que as equipes tenham a elasticidade da nuvem com a capacidade sempre ativa do mainframe. Em todos esses casos, liberar a próxima fronteira em produtividade exigirá modernizar a experiência do desenvolvedor humano de trabalho com o mainframe, para que desenvolvedores de negócios experientes e novos talentos possam se juntar ao esforço de modernização. Para saber mais, veja os outros posts desta série:
©2023 Intellyx LLC. A Intellyx é editorialmente responsável por este documento. Nenhum bot de IA foi usado para gerar qualquer parte deste conteúdo. No momento da redação, a IBM é um cliente Intellyx.
