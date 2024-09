A substituição de ciclos de desenvolvimento rígidos e testes baseados em lotes por desenvolvimento e integração contínuos acelera a entrega de novas funcionalidades nos sistemas principais, garantindo que continuem evoluindo em linha com as necessidades de aplicativos em outras plataformas. Ferramentas como Git e IBM Developer for z/OS estão auxiliando os desenvolvedores a adotarem as práticas ágeis de DevOps que sustentam essas abordagens contínuas ao desenvolvimento.

Moncelle observa: "Desenvolver ferramentas e práticas modernas de DevOps está possibilitando uma única alta velocidade de desenvolvimento em toda a empresa."

A adição de ferramentas como Git, Jenkins e IBM UrbanCode Deploy à IBM Z ajuda a State Farm a estender as práticas de DevOps consistentemente em toda a organização. Em termos gerais, a disponibilidade de ferramentas flexíveis e modernas em todas as plataformas permite que as equipes de produto acompanhem as aplicações mais recentes, reduzindo o tempo de lançamento no mercado.

A State Farm agora está trabalhando no uso de técnicas de ponta, incluindo aprendizado de máquina, análise estática de código e o uso do IBM Infosphere Optim Test Data Fabrication para criar automaticamente dados de teste realistas em uma escala sem precedentes para testes no z/OS, bem como em outras plataformas. Isso deve ajudar a organização a garantir que novas aplicações voltadas para o cliente entreguem a estabilidade necessária com a alta qualidade de serviço que pode ser alcançada por meio de testes contínuos. "Esperamos ver diferenças realmente radicais na forma como as aplicações de computação intensiva de dados podem ser testadas, abrindo novas possibilidades para melhorias em DevOps em uma escala muito maior", diz Moncelle.

Swami acrescenta: "Queremos eliminar quaisquer interfaces ou ferramentas que estivessem atuando como barreiras para fazer mudanças nos sistemas em execução no IBM Z." Uma das primeiras alterações que fizemos foi substituir nosso legado SCM [sistema de gerenciamento de código fonte] por z/OS pelo Git." "

"As ferramentas de desenvolvimento modernas vão facilitar o acesso aos servidores empresariais para uma nova geração de desenvolvedores mais jovens que atualmente não possuem experiência ou contato com a plataforma IBM Z”, comenta Swami.

Atualmente na State Farm, muitas cargas de trabalho de missão crítica são executadas no IBM z/OS em 250 LPARs ativos em 12 servidores IBM Z, os quais fornecem serviços e dados para aplicativos acessórios em plataformas distribuídas.

Swami comenta: “Quando desenvolvemos nossos sistemas de alta disponibilidade há uma década, começamos do zero e trabalhamos em estreita colaboração com a IBM para projetar um sistema que oferece disponibilidade contínua, utilizando tecnologias como GDPS, Parallel Sysplex e Db2 Data Sharing." Também aplicamos designs de aplicativos que não teriam dependência em um recurso específico ou exigiriam que um aplicativo fosse executado em um LPAR específico. Recursos como o Sysplex Workload Balancing foram fundamentais para evitar que os aplicativos precisassem saber em qual sistema estavam sendo executados e permitir que o sistema movesse as cargas de trabalho conforme a manutenção era realizada.

Olhando para o futuro, padronizar práticas de desenvolvimento significa que a empresa pode escolher a plataforma mais adequada para suas cargas de trabalho sem se preocupar com os desenvolvedores precisando se adaptar a um conjunto totalmente novo de ferramentas e abordagens.

À medida que a State Farm começa a expandir seus aplicativos para a nuvem, a empresa antecipa que o IBM Z continuará desempenhando um papel importante em uma nova infraestrutura de nuvem híbrida que combina recursos de computação no local e remotos. A padronização para DevOps naturalmente facilitará essa abordagem, apoiando uma filosofia agnóstica de plataforma que direcionará as cargas de trabalho para a plataforma mais adequada em cada caso.

Swami conclui: “Ao trazer práticas ágeis de DevOps para o IBM Z, continuaremos a acelerar os ciclos de desenvolvimento, entregando, em última instância, novos serviços aos clientes com mais rapidez, para que mantenhamos nossa vantagem competitiva.”