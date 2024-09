A inclusão do Java no IMS, em conjunto com COBOL, pode contribuir para a redução da complexidade das aplicações. A arquitetura clássica da Atruvia torna necessário incluir a lógica de "compensação" em cada componente para garantir que as operações distribuídas entre os vários componentes possam ser revertidas para o último estado consistente em caso de erro ou interrupção. Incorporar código Java no ambiente IMS eliminaria a necessidade da lógica adicional, tornando-a supérflua, o que reduziria a complexidade, os custos e os atrasos.

"Em relação à arquitetura da aplicação, o Java abre a possibilidade de utilizar uma gama mais ampla de estruturas e protocolos", acrescenta Thomas Bauer, Líder da Equipe e Arquiteto de TI na Atruvia. "Por exemplo, os serviços da Web RESTful são mais naturais em Java do que em COBOL, e certas funções que são difíceis de implementar em um ambiente COBOL puro estão disponíveis como artefatos pré-criados em Java. Nosso objetivo era reduzir o tempo necessário para lançar no mercado, por meio da implementação de componentes de software modernos e reutilizáveis, ao mesmo tempo em que preservávamos nosso investimento na lógica de negócios existente, tornando-a compatível com Java.

Como o Java já era uma plataforma estratégica na Atruvia, a organização estava ansiosa para possibilitar uma maior portabilidade de seu código em ambas as plataformas distribuídas e sistemas IBM Z, optando pela que oferecesse o melhor desempenho custo-benefício. Essa abordagem também pode facilitar a transição para a computação em nuvem. Como o OpenShift é executado em todas as plataformas, o Atruvia pode mover cargas de trabalho para a nuvem quando isso faz sentido.

Além disso, o uso do Java em sistemas IBM Z ao lado do COBOL permitiria aos desenvolvedores aprimorar a funcionalidade bancária essencial de forma contínua e com baixo risco, substituindo subrotinas COBOL por Java sem a necessidade de reescrever programas extensos. E seria mais fácil para os arquitetos de software dentro do ambiente distribuído chamar os principais serviços de transação diretamente dos aplicativos IMS.

"No longo prazo, nosso objetivo é ser mais independente de plataformas, tendo blocos de construção em Java que possam ser executados em qualquer lugar", afirma Meyer. "Além de reduzir a complexidade arquitetônica, a combinação de COBOL e Java no IMS nos permitiria construir novos componentes de aplicativos intimamente integrados com os componentes existentes. Assim, conseguimos aproveitar as vantagens de um aplicativo híbrido moderno, como o rápido tempo de entrada no mercado, maior flexibilidade e facilidade de desenvolvimento, sem abrir mão do benefício de desempenho do IMS nas transações bancárias centrais.