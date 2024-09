O IBM Db2 AI for z/OS adota a autonomia para simplificar os esforços de gerenciamento de banco de dados por meio de experiência de domínio integrada. Utilizando aprendizado de máquina e IA, pode ajudar a melhorar o desempenho operacional e manter a eficiência e saúde do Db2 for z/OS, enquanto aprimora o desempenho, a confiabilidade e a economia do Db2 for z/OS, mesmo nas circunstâncias mais exigentes.