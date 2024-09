O projeto de modernização dos sistemas centrais foi inicialmente realizado dentro da BNP Paribas Partners for Innovation (BP2I, uma joint venture detida igualmente pelo BNP Paribas e pela IBM) e para o setor de varejo bancário na França, com planos de estendê-lo a todo o banco com o tempo. O projeto tem quatro princípios orientadores fundamentais: conceder autonomia aos desenvolvedores, envolver os desenvolvedores atribuindo-lhes responsabilidades, modernizar o ambiente de desenvolvimento e teste por meio de racionalização e automação, e convergir as abordagens e ferramentas de desenvolvimento para os ambientes de sistemas empresariais e sistemas abertos.

"Ao implementar ferramentas abertas em nossa plataforma IBM Z, nosso objetivo era permitir que desenvolvedores dos mundos aberto e Z falassem a mesma linguagem", diz Loumassine. "Porém, as ferramentas não são um fim em si mesmas; em última análise, são os meios pelos quais alcançaremos nosso objetivo de uma nova cultura e novas formas de trabalhar."

A plataforma central do BNP Paribas foi construída ao longo de décadas, e a constante acumulação de processos e ferramentas havia criado um ambiente estático para os desenvolvedores. Isso levou a uma tendência de continuar fazendo as coisas da mesma forma que antes, o que significava que os desenvolvedores não conseguiam igualar a agilidade de seus colegas no mundo dos sistemas abertos.

"Queríamos ser disruptivos e reinventar completamente o papel do desenvolvedor de sistemas centrais", recorda Loumassine. "Quebrar os hábitos ingeridos do passado não era sem risco, então trabalhamos em estreita colaboração com a IBM durante todo o projeto. Com base em nosso relacionamento próximo existente com a IBM França, contratamos o IBM Z Labs nos EUA, que se mostrou muito ágil e rápido na solução de nossos desafios."

Para modernizar suas práticas de desenvolvimento e teste no IBM Z, o BNP Paribas implantou o IBM Developer for z/OS como seu novo ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), juntamente com o IBM Z Development and Test Environment para desenvolvimento e teste flexíveis, além das soluções IBM InfoSphere Optim™ para gerenciamento de dados. O banco está implementando a ferramenta Git de código aberto como sua solução de gerenciamento de código fonte (SCM), e está buscando implementar o IBM Application Discovery and Delivery Intelligence para medir a cobertura de código durante os testes e mapear aplicativos durante as revisões de ambiente.

"À medida que implementamos as novas ferramentas, já estamos vendo ganhos significativos de eficiência na escrita e teste de código", comenta Loumassine. "Mais importante no longo prazo, estamos dando autonomia e controle aos desenvolvedores. Agora são responsáveis por configurar seus próprios ambientes de desenvolvimento, e podemos conceder a eles direitos/papéis sobre esses ambientes que teriam sido muito arriscados, talvez até impossíveis, de conceder antes nos LPARs clássicos."

As eficiências criadas pela mudança para o IBM Developer for z/OS também estão sendo reinvestidas em qualidade, especialmente ao melhorar a duração e abrangência dos testes de regressão. Em última análise, melhores testes melhorarão a qualidade e a robustez do software lançado aos usuários finais e reduzirão a necessidade de correções downstream.

A BNP Paribas também implementou o IBM z/OS Connect Enterprise Edition como sua ferramenta estratégica para expor serviços IBM Z como APIs RESTful que podem ser chamadas e consumidas por outros aplicativos. "O projeto de modernização melhora nossa compreensão e controle sobre os serviços em execução em nossos sistemas empresariais," diz Loumassine. "Quanto mais conseguirmos expor aplicativos e lógica de negócios em execução no IBM Z, mais valor podemos agregar ao negócio e aos nossos clientes." Com práticas e serviços de desenvolvimento ágeis e modernos implementados, o BNP Paribas agora pode usar perfeitamente dados e transações críticas de negócios no IBM Z dentro de sua estratégia de nuvem híbrida.