Escolha as ferramentas e o licenciamento que funcionam melhor para a sua empresa. IBM Developer for z/OS includes the IBM z/OS Debugger and is licensed by user.

Precisa de mais? Adicione Microsoft VS Code ou Red Hat CodeReady Workspaces como opções de IDE, IBM Dependency Based Build e depuração 3270 no IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, com licenciamento Value Unit. Ou, para obter um conjunto completo de ferramentas que inclui o Problem Determination Tools, adquira o IBM Application Delivery Foundation for z/OS.