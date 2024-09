Henrik Hartvig Jensen, engenheiro de software líder e arquiteto técnico no Danske Bank, comenta: "Frequentemente buscamos alcançar a vantagem do pioneirismo, isso maximiza nossa oportunidade de ganhar participação de mercado. Há algum tempo, lançamos o primeiro aplicativo de pagamento móvel na Dinamarca, e as ferramentas IBM nos ajudaram a alcançar esse objetivo. A qualidade continua sendo importante, combinada com o tempo de lançamento no mercado, um ambiente de desenvolvimento sólido de mainframe com ajuda de código, testes unitários e a cobertura de teste é um elemento essencial na produção de software no Danske Bank."

Em meio a todas as mudanças e ao aumento da velocidade, o Danske Bank continua executando seus principais sistemas bancários e de informações do cliente na plataforma IBM Z, usando dois mainframes IBM z16 em um cluster GDPS de alta disponibilidade.

Henrik Sloth Schade, proprietário do produto para integração contínua/entrega contínua (CI/CD) e repositórios em mainframe no Danske Bank, comenta: “O IBM Z continua sendo uma plataforma extremamente importante para o Danske Bank. Conforme o mundo muda, estamos sempre explorando novas possibilidades, mas é um processo evolutivo: acreditamos que o IBM Z ainda é o melhor lugar para realizar operações bancárias essenciais atualmente. O IBM Z está no centro do nosso negócio.”

O Danske Bank buscou facilitar para os desenvolvedores a criação e os testes de novos softwares, além de automatizar os testes unitários tanto para o IBM Z quanto para suas outras plataformas. Jensen explica: “Nosso foco está na implementação de proteções adicionais ao que já estamos fazendo, alcançando recursos de automação de ponta a ponta em todo o nosso pipeline de desenvolvimento de mainframe”.

Em sua busca contínua pela modernização, o Danske Bank está trabalhando para alinhar o ambiente de desenvolvimento IBM Z com os ambientes de desenvolvimento Eclipse e .NET, executados em outras plataformas. O banco buscou incentivar o uso de automação e um melhor controle em todo o ciclo de vida do software. Por fim, o Danske Bank precisava ter insights melhores e mais rápidos sobre o desempenho e a disponibilidade de seus ambientes de desenvolvimento, possibilitando que os desenvolvedores internos trabalhassem de forma rápida, eficiente e produtiva.