Para depuração usando uma interface de usuário tradicional 3270, use o IBM Debug for z/OS ou IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.

A depuração visual, disponível por meio do IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition ou IBM Wazi Developer, fornece uma visão gráfica do fluxo de execução do programa, incluindo o caminho de execução atual, além de recursos como a definição de pontos de interrupção do editor de código-fonte. Isso amplia a depuração básica com o Eclipse IDE oferecido pelo IBM Debug for z/OS.