IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

O Automatic Binary Optimizer for z/OS é totalmente compatível com a plataforma IBM Z e ajuda a reduzir o tempo de processamento, o uso da CPU e os custos operacionais para executar aplicações COBOL críticas para os negócios. Os módulos ABO otimizados mantêm compatibilidade rigorosa com os módulos originais, comportam-se da mesma forma e são mais econômicos para serem executados.

O ABO é complementar ao compilador IBM Enterprise COBOL for z/OS. Use o Enterprise COBOL para otimizar os módulos de aplicações do COBOL em desenvolvimento ou manutenção ativa e, ao mesmo tempo, use o ABO para otimizar os módulos restantes para maximizar o ROI de sua plataforma IBM Z.