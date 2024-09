O BBVA Francés conta com a IBM Z para dar suporte aos seus principais sistemas bancários há muitos anos e, recentemente, renovou seu investimento na plataforma fazendo o upgrade para um servidor IBM z13. Para aproveitar a nova arquitetura IBM Z sem o custo e a complexidade imediatos de recompilar suas aplicações COBOL, o banco implementou o IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO).

"Inicialmente, consideramos a possibilidade de migrar todas as nossas aplicações para o COBOL versão 6, mas logo percebemos que mudar e testar o código fonte demandaria muito tempo e esforço", lembra o porta-voz. "Queríamos começar a aproveitar os novos recursos do z13 imediatamente, então decidimos dar uma chance ao ABO."

Primeiro, o BBVA Francés instalou uma edição de avaliação do IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS, o que lhe permitiu testar a solução em um período de avaliação de 90 dias, sem nenhum custo. Em seguida, o BBVA Francés identificou 15 aplicações com alto consumo de CPU para serem executadas pelo ABO.

"Os resultados foram muito convincentes", diz o porta-voz. "Usando o site IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS, conseguimos reduzir o uso da CPU desses programas de teste em cerca de 15%, melhorando significativamente o desempenho."

Com base nesse sucesso, o BBVA Francés instalou a edição completa do IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS para uso nas cargas de trabalho de produção. O banco, então, trabalhou em estreita colaboração com uma equipe da IBM para começar a otimizar suas aplicações COBOL, com um plano de contingência completo para manter o risco ao mínimo.

"Pegamos semanalmente 10 programas em lote com uso intensivo de CPU para otimizar no ambiente de desenvolvimento do ABO e os implementamos na produção nas noites de sexta-feira", diz o porta-voz. "O IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS gera um código que permite que nossas aplicações explorarem o novo recurso de hardware de nosso servidor z13 sem qualquer recompilação - é uma ferramenta fantástica."