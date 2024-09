O IBM File Manager for z/OS oferece ferramentas flexíveis e amigáveis para processamento avançado de arquivos ao trabalhar com conjuntos de dados do z/OS, Db2, CICS, IMS™ ou dados do WebSphere MQ. O File Manager inclui as ferramentas convencionais de navegação, edição, cópia, processamento em lote e impressão da Facilidade de Produtividade do Sistema Interativo (ISPF), permitindo que os desenvolvedores trabalhem com seus dados estruturados de forma mais eficiente.