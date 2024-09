O IBM® Dependency Based Build (DBB) é um sistema de compilação inteligente para aplicações z/OS tradicionais escritos em linguagens como COBOL e PL/I que permite a análise de dependências de compilação entre objetos.



O objetivo do DBB é fornecer recursos de automação que possam ser usados em z/OS.



O IBM® DBB é uma estrutura autônoma (não requer um gerenciador de código-fonte específico ou uma ferramenta de automação) para simplificar o processo de criação de código no z/OS com base em uma linguagem de script moderna.



As equipes de desenvolvimento do z/OS têm a liberdade de escolher uma ferramenta moderna de gerenciamento de configuração de software (SCM), como o Git, e ferramentas de integração contínua, como o Jenkins ou o GitLab, para criar aplicações tradicionais do z/OS escritos em COBOL ou PL/I.



O DBB permite padronizar processos e práticas de DevOps em várias plataformas.