Usando o IBM Developer for z/OS, a Garanti BBVA Technology está aumentando a velocidade, a qualidade e a agilidade do desenvolvimento. Isso contribui diretamente para o ritmo da inovação no Garanti BBVA, ajudando o banco a manter sua vantagem sobre os concorrentes.

"Estimamos que o IBM Developer for z/OS aumentou a eficiência de nossos desenvolvedores em até 25%", diz Arslan. "Aceleramos drasticamente nossas fases de desenvolvimento e teste e encontramos significativamente menos bugs. Nossa equipe de DevOps gasta menos tempo resolvendo problemas menores e mais em estratégia. Tudo isso está nos ajudando a proteger nossa posição de liderança no mercado com novos serviços bancários inovadores."

A Garanti BBVA Technology também está reduzindo o risco ao permitir que uma gama maior de desenvolvedores trabalhe em seus sistemas. Ao investir em experiências de desenvolvedor melhores e mais consistentes, a empresa aumenta sua atratividade para os funcionários atuais e potenciais. Arslan explica: "Com a ajuda da IBM, podemos continuar atraindo os melhores talentos ao nos manter à frente dos padrões do setor”.

Ao consolidar em um único conjunto de ferramentas de desenvolvimento e pipeline, a Garanti BBVA Technology também simplificou o processo de auditoria. A empresa agora pode gastar menos recursos para atender às demandas regulatórias.

Arslan conclui: "O IBM Developer for z/OS nos ajudou a assumir o controle de nossas ferramentas de DevOps, fornecendo-nos um insight imediato. Em seguida, estamos planejando trabalhar com a IBM na rastreabilidade de ponta a ponta do processo de codificação, o que nos dará mais oportunidades de otimização. Depois disso, vamos nos concentrar em testar a automação. No Garanti BBVA, temos orgulho de ser pioneiros, e nosso relacionamento estratégico com a IBM nos ajudará a manter essa abordagem.