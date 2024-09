Empresas em todo o mundo usam o IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® (APA) para ajudá-los a identificar áreas de baixo desempenho em seus aplicativos. Por meio de amostragem não intrusiva, o IBM Application Performance Analyzer for z/OS fornece relatórios interativos sobre como seus aplicativos de mainframe estão consumindo os recursos disponíveis.



Disponível em interfaces GUI baseadas em ISPF 3270 e Eclipse, o IBM Application Performance Analyzer for z/OS ajuda a identificar restrições do sistema e ajudará a melhorar o desempenho do aplicativo. Com o poder do mapeamento de código-fonte do APA, você pode maximizar o desempenho do aplicativo existente e melhorar os tempos de resposta das transações on-line e da taxa de transferência do trabalho em lote.