Sem acesso a ferramentas abrangentes de desenvolvimento de software, até mesmo os desenvolvedores mais experientes enfrentarão dificuldades para entregar soluções inovadoras com rapidez. É por isso que o Swedbank optou por modernizar proativamente seu conjunto de ferramentas de mainframe IBM® Z.

A primeira modernização do banco ocorreu em 2016 com a adição de uma plataforma baseada em Eclipse para acompanhar seu software Interactive System Productivity Facility (ISPF).

"Os desenvolvedores mais jovens não estavam acostumados com a interface ISPF nos mainframes IBM Z. Havia uma curva de aprendizado acentuada para os iniciantes", relembra Tadas Janionis, engenheiro de software do Swedbank. Para capacitar a próxima geração de desenvolvedores de mainframe, o Swedbank implementou o IBM® Explorer for z/OS Aqua (z/OS Explorer), uma plataforma de integração baseada em Eclipse para o desenvolvimento de aplicações.



O z/OS Explorer permitiu que desenvolvedores novatos ganhassem competência no espaço de mainframe e proporcionou a todos os desenvolvedores um modo mais prático de utilizar as ferramentas de diagnóstico de problemas já existentes no Swedbank. A equipe de desenvolvimento ficou tão impressionada com a eficácia da solução que o banco prometeu continuar seus esforços de modernização do mainframe indefinidamente.



Alguns anos depois, o Swedbank decidiu implementar a solução IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) em resposta a grandes mudanças nas regulamentações bancárias, tecnologia e expectativas dos clientes. "O setor bancário muda constantemente, e precisamos mudar junto com ele", diz Girish Wani, proprietário do produto ágil para desenvolvimento de mainframe no Swedbank. "Modernizamos para fornecer aos nossos desenvolvedores o suporte de que precisam para aprender rapidamente nossos sistemas e interagir com o mainframe."

O Application Discovery ajuda os desenvolvedores a determinar quais aplicações devem ser modernizadas, consolidadas ou descontinuadas com mais facilidade. O tempo economizado na investigação das interdependências no cenário de aplicações de mainframe significa que os desenvolvedores podem dedicar mais tempo à inovação.

Recentemente, o Swedbank alcançou outro ponto crítico em sua jornada de modernização do mainframe. O banco precisava de uma maneira mais abrangente de conduzir análises em seu banco de dados e arquivos, e um processo de mainframe mais simplificado e orientado pelo DevOps estava ao seu alcance.