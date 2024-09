Benefícios Acesse informações em tempo real Impulsione suas aplicações de nuvem híbrida com informações em tempo real e em escala para atender melhor às expectativas do cliente. Acelere o tempo de maturação Acelere a adoção da nuvem híbrida fornecendo informações consumíveis com autoatendimento . Alcance a otimização de custos Aproveite os zIIPs para atender ao tráfego de consultas de forma diferente do processamento de transações e obtenha vantagens de custo.

Características Integração de sistemas principais Integre seus sistemas de aplicativos de registro com o IBM zDIH usando modelos pré-construídos. Abordagem de pouco código Crie aplicativos e caches IBM zDIH em minutos com o IBM zDIH Developer Kit. Abordagem baseada em padrões Aproveite o suporte integrado para interfaces baseadas em padrões, como JDBC, REST e eventos, para facilitar a integração. Expansão do ecossistema Acelere a adoção de ecossistemas SaaS (Fintech, Insurtech, Regtech etc.) fornecendo informações facilmente consumíveis para criar mais valor. Projetado para DevOps Aumente a agilidade em suas equipes de desenvolvimento incorporando o IBM zDIH em seu pipeline DevOps.

Com o zDIH, a M&T consegue reinventar as formas como as principais plataformas bancárias compartilham informações e eventos com os consumidores, seja para análise de dados ou consumo de aplicações, e fazer parte da transformação do ecossistema digital. Russell Plew Gerente Sênior de Tecnologia M&T bank Saiba como o M&T Bank alcança agilidade no mercado

Detalhes técnicos Ao planejar para o IBM zDIH, é importante considerar os seguintes aspectos: Identificação do caso de uso Definição do escopo dos casos de uso iniciais que são adequados para que o IBM zDIH forneça o valor mais alto. Seleção do caso de uso inicial para o IBM zDIH Planejamento da implementação Depois de identificar o caso de uso inicial, você pode começar a planejar o caso de uso selecionado. Planejamento da capacidade

planejamento de skills

planejamento de Application Discovery

planejamento de segurança Planejamento para o IBM zDIH