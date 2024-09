Insights dos buracos

IBM watsonx Liberando os mistérios do Augusta National A IBM usa o watsonx para gerenciar todo o ciclo de vida dos modelos de IA generativa que revelam instantaneamente os riscos e as recompensas de cada tacada em cada buraco do Masters. No momento em que uma tacada é realizada, as coordenadas x, y e z são capturadas, comparadas com anos de dados históricos, e um insight do buraco é gerado no aplicativo Masters. A curadoria de dados, o treinamento e a governança contínua dos modelos de IA são gerenciados na plataforma de dados e IA IBM watsonx.