Os MSPs existem há mais de duas décadas, desde que as empresas perceberam que era mais rentável focar em suas competências principais e deixar que outra pessoa gerenciasse sua TI. Frequentemente, o mesmo engenheiro de help desk em um MSP será solicitado a solucionar problemas de múltiplas aplicações para clientes drasticamente diferentes em um único turno. No entanto, mesmo quando o help desk fecha um chamado, cerca de 50% dos clientes sentem que seu problema não foi resolvido adequadamente.

Os fundadores da CrushBank conhecem de perto os desafios que a equipe de suporte de TI enfrenta ao tentar fornecer um serviço personalizado. Por mais de 20 anos, eles operaram um MSP na área metropolitana de Nova York que suportava várias linhas de negócios para clientes que variavam de escritórios de advocacia com 100 pessoas a práticas médicas com 1.500 pessoas e tudo mais.

Espera-se que os engenheiros do help desk sejam especialistas tanto nas aplicações de TI quanto nas configurações específicas dos clientes, histórico e problemas. Quando os clientes ligam para o help desk com um problema, eles esperam que o suposto especialista o resolva sem desculpas e sem demora. O CrushBank reconheceu que, com as crescentes camadas de tecnologia se acumulando na maioria das empresas, essas expectativas de resolução instantânea estavam se tornando quase impossíveis de serem atendidas pela equipe do help desk.

De acordo com Brian Mullaney, diretor principal e chefe de receita da CrushBank, esse modelo atual de fornecimento de informação está se mostrando cada vez mais ineficiente e custoso para o MSP por várias razões.

Primeiro, há a vasta quantidade de informações que o engenheiro de help desk deve filtrar. "É difícil para essas organizações extrair todos esses dados e transformá-los em informações úteis no local enquanto estão sendo desafiadas e bombardeadas por seus clientes ao telefone", diz ele. "Oitenta por cento dos dados que as empresas de TI estão acessando não são estruturados. Não estão em um campo de metadados que você pode extrair de um banco de dados."

Na experiência de Mullaney, cerca de 50% do tempo de um engenheiro é gasto apenas procurando informações antes mesmo de começar a solucionar o problema do cliente. Isso leva a um segundo problema para as empresas: um impacto direto em sua lucratividade. Os engenheiros de help desk são pagos para solucionar problemas, mas apenas metade do tempo deles é gasto fazendo isso. Como ele aponta, "metade de [seu salário] vai apenas para encontrar informações antes que o primeiro vislumbre de competência técnica seja aplicado... . ”

Finalmente, a realidade é que encontrar e manter pessoal de help desk de TI altamente experiente e conhecedor está ficando mais difícil. A maioria dos graduados em TI agora se inclina para empregos em desenvolvimento de aplicações. Além disso, a questão se agrava com a alta taxa de rotatividade do pessoal, que é de 38,3%. todos os anos, de acordo com Mullaney. "Então, empresas que investem seis meses de tempo e despesas para treinar e integrar engenheiros de help desk veem observam esse investimento se perder apenas 18 meses mais tarde."