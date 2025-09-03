IBM Cloud for SAP

Acelere a modernização do SAP ERP, elimine os riscos e transforme as operações de negócios
Vantagens estratégicas do IBM® Power Virtual Server para SAP nuvem ERP modernização

Oferta promocional

Economize até 69% em IBM Cloud Bare Metal Servers certificados para SAP, incluindo Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 8260 e Intel Xeon 8474. Use o código promocional SCALENOW2.

Por que usar o IBM Cloud for SAP Redução do time to value

Única IaaS que oferece instâncias Power e Intel x86 (incluindo VMware) certificadas para SAP[1] que permitem aos clientes acelerar a migração para a nuvem sem a necessidade de reformular a plataforma da infraestrutura.

 Leia o e-book Exclua o risco das implantações de TI SAP

Nuvem construída sobre os sistemas mais confiáveis e seguros entre as infraestruturas certificadas para SAP[2]. Um único servidor Power tem mais de 100 anos de tempo médio entre falhas[3]. Isso significa que a probabilidade de indisponibilidade do servidor no IBM Cloud é muito baixa.  

 Alta disponibilidade e recuperação de desastres Transforme as operações com IA

Promova a inovação e a eficiência operacional integrando inteligência em processos de negócios de missão crítica com o watsonx, o portfólio de produtos de IA que acelera o impacto da IA generativa nos principais fluxos de trabalho para aumentar a produtividade.

 Operacionalize a IA Dimensione sem provisionamento excessivo

Granularidade 4X mais precisa para instâncias SAP HANA maiores que 6 TB em comparação com outras nuvens, o que ajuda a dimensionar a infraestrutura, sem a necessidade de provisionamento excessivo.

 Infraestrutura certificada pela SAP Parceiro confiável para transformação de ERP

Com mais de 10.000 clientes da SAP ao longo de 50 anos confiando na IBM para entregar e operar seus sistemas SAP e mais de 300 projetos SAP S/4HANA implementados pela IBM Consulting, somos uma parceira confiável de consultoria e tecnologia, ajudando os clientes a cocriar e coexecutar suas visões de transformação.

 Saiba mais sobre a parceria entre IBM e SAP Gerencie aplicações SAP com o SLA que você precisa

Gerencie suas aplicações SAP com o SLA que você precisa, através de opções flexíveis de serviços gerenciados que atendem às necessidades de toda a sua infraestrutura de TI, incluindo aplicações RISE with SAP e outras que impulsionam suas operações de missão crítica.

 Serviços gerenciados pela SAP
ROI do IBM Cloud for SAP
Ilustração de gráficos de barras com ícones financeiros
ROI de 212% em 3 anos

"Precisamos crescer e exigir uma solução que não tenha gargalos, restrições ou surpresas. É por isso que implementamos o IBM Cloud for SAP.” – Diretor de TI, manufatura.

 Veja o infográfico Leia o relatório
RISE with SAP no IBM Power Virtual Server
Representação isométrica de como o IBM Cloud for SAP é útil para os negócios.

O RISE with SAP é uma jornada guiada que reúne serviços orientados a resultados, Cloud ERP with SAP S/4HANA e plataformas adicionais para repensar o modelo operacional empresarial. O IBM Power Virtual Server oferece uma vantagem exclusiva para empresas que executam o cenário SAP em servidores IBM Power. Ele foi projetado para uma migração mais rápida e sem interrupções para o RISE with SAP.

Saiba mais

Soluções para SAP HANA e S/4HANA

Servidor virtual IBM Power VMware SDDC Intel Virtual Server na VPC Intel Bare Metal na VPC Intel Bare Metal no Classic

Soluções para SAP NetWeaver

Servidor virtual IBM Power VMware SDDC Intel Virtual Server na VPC Intel Bare Metal na VPC Intel Bare Metal no Classic
Estudos de caso
Polynt
A Polynt migrou seu sistema SAP ERP para a IBM Cloud, reduzindo o tempo de lançamento de novos serviços de negócios em até 78% com um provisionamento mais rápido de ambientes de TI.
Ecogas
A Ecogas implementa o SAP HANA 2.0 em um ambiente híbrido baseado em servidores IBM Power10, ampliando os serviços digitais de alta qualidade para mais de um milhão de pessoas.
Air India
A Air India SATS voa com o SAP Business One no IBM Cloud.
Abou Ghaly
A Abou Ghaly Motors acelera sua transformação digital com a SAP na IBM Cloud.
A IBM transforma o processo de quote-to-cash
SAP S/4HANA Cloud no IBM Power Virtual Server otimiza operações
Tabicel
Aumenta a produtividade de vendas em 30% com o IBM Cloud Bare Metal Servers.
Programa de aceleração da migração
Um caminho rápido para o SAP na IBM Cloud

O programa de aceleração da migração para a IBM® Cloud foi projetado para ajudar você a avaliar, planejar e migrar suas cargas de trabalho, dados e aplicações corporativas para a IBM Cloud. Esse programa oferece aceleradores de tecnologia e créditos de nuvem voltados a soluções da IBM Cloud para cargas de trabalho SAP.

Ecossistema de Parceiros de Negócios
Parceiros de Negócios IBM Cloud

Leve suas cargas de trabalho corporativas SAP para a nuvem com mais rapidez e segurança com o ecossistema de parceiros do IBM Cloud.

Recursos da comunidade

Saiba mais sobre a implementação do cenário SAP no IBM Cloud.

Dê o próximo passo

Discuta suas cargas de trabalho SAP com um especialista da IBM Cloud.

