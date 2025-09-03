IBM Cloud for SAP

Única IaaS que oferece instâncias Power e Intel x86 (incluindo VMware) certificadas para SAP[1] que permitem aos clientes acelerar a migração para a nuvem sem a necessidade de reformular a plataforma da infraestrutura.
Promova a inovação e a eficiência operacional integrando inteligência em processos de negócios de missão crítica com o watsonx, o portfólio de produtos de IA que acelera o impacto da IA generativa nos principais fluxos de trabalho para aumentar a produtividade.
Granularidade 4X mais precisa para instâncias SAP HANA maiores que 6 TB em comparação com outras nuvens, o que ajuda a dimensionar a infraestrutura, sem a necessidade de provisionamento excessivo.
Com mais de 10.000 clientes da SAP ao longo de 50 anos confiando na IBM para entregar e operar seus sistemas SAP e mais de 300 projetos SAP S/4HANA implementados pela IBM Consulting, somos uma parceira confiável de consultoria e tecnologia, ajudando os clientes a cocriar e coexecutar suas visões de transformação.
Gerencie suas aplicações SAP com o SLA que você precisa, através de opções flexíveis de serviços gerenciados que atendem às necessidades de toda a sua infraestrutura de TI, incluindo aplicações RISE with SAP e outras que impulsionam suas operações de missão crítica.
O RISE with SAP é uma jornada guiada que reúne serviços orientados a resultados, Cloud ERP with SAP S/4HANA e plataformas adicionais para repensar o modelo operacional empresarial. O IBM Power Virtual Server oferece uma vantagem exclusiva para empresas que executam o cenário SAP em servidores IBM Power. Ele foi projetado para uma migração mais rápida e sem interrupções para o RISE with SAP.
Acelere a modernização da nuvem SAP HANA e S/4HANA com a migração “like for like” do Power local para uma nuvem pronta para RISE.
Implante SAP HANA e S/4HANA no ambiente VMware SDDC.
Implemente o SAP HANA e o S/4HANA no Intel Virtual Server na infraestrutura VPC.
Implante SAP HANA e S/4HANA em Intel Bare Metal em infraestrutura VPC.
Implemente o SAP HANA e o S/4HANA no Intel Bare Metal na infraestrutura clássica.
Acelere a migração do SAP NetWeaver com a migração "like for like" do Power local para a nuvem.
Implemente o SAP NetWeaver no ambiente VMware SDDC.
Implemente o SAP NetWeaver no Intel Virtual Server na infraestrutura VPC.
Implemente SAP HANA e S/4HANA na infraestrutura Intel Bare Metal.
Implemente o SAP NetWeaver na infraestrutura Intel Bare Metal.
O programa de aceleração da migração para a IBM® Cloud foi projetado para ajudar você a avaliar, planejar e migrar suas cargas de trabalho, dados e aplicações corporativas para a IBM Cloud. Esse programa oferece aceleradores de tecnologia e créditos de nuvem voltados a soluções da IBM Cloud para cargas de trabalho SAP.
Leve suas cargas de trabalho corporativas SAP para a nuvem com mais rapidez e segurança com o ecossistema de parceiros do IBM Cloud.
Saiba mais sobre a implementação do cenário SAP no IBM Cloud.