O software de gestão empresarial SAP Business One no centro das operações da Tabicel permite que a empresa gerencie tudo, desde finanças até logística, do estoque à produção. A Tabicel estava particularmente interessada em garantir que qualquer mudança para soluções em nuvem oferecesse confiabilidade completa, bem como os benefícios de escalabilidade e flexibilidade. Após avaliar várias soluções de IaaS, a Tabicel entrou em contato com o parceiro de longo prazo IBM Services para obter assistência, o que recomendou a infraestrutura IBM Cloud Bare Metal Servers.

Como parte do acordo, a equipe da IBM Services ofereceu monitoramento remoto adicional, gerenciamento, firewall, rede privada virtual e serviços de avaliação de vulnerabilidades, o que forneceu as garantias de que a Tabicel precisava se sentir confortável com a migração para a nuvem.

"O pacote de ofertas da IBM para o SAP Business One era tão abrangente e com um custo-benefício tão bom que imediatamente nos pareceu ser o que precisávamos. Se você adicionar à mistura nossas colaborações passadas e bem-sucedidas com a IBM e a confiança que construímos ao longo do tempo, então você terá uma solução vencedora", diz Jair Muñoz.

Trabalhando com a IBM, a Tabicel migrou seu ambiente SAP Business One para o site IBM Cloud Bare Metal Server, dimensionando-o para garantir um desempenho de sistema extremamente aprimorado, mas sem desembolso de capital. Além disso, como o IBM Cloud Bare Metal Servers oferece escalabilidade maciça, a Tabicel pode adicionar novas funcionalidades sem restrições e atrasos na infraestrutura fixa.

A empresa está em processo de implementação de novos sistemas para faturamento, gerenciamento de relacionamento com o cliente e gerenciamento de processamento de matérias-primas, todos conectados à plataforma SAP Business One da empresa.

"Podemos acompanhar a demanda dos negócios para adicionar sistemas de forma acessível e flexível, porque agora contamos com a tecnologia IaaS de última geração e voltada para o futuro, com o apoio da IBM", diz Jair Muñoz.