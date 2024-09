Depois de considerar vários provedores, a AISATS optou por hospedar sua solução SAP Business One no IBM Cloud. "Com base nas opções disponíveis, ficou claro que a IBM era a escolha certa para nós", diz Gupta. "A AISATS tinha a vantagem de escolher o provedor certo, que pudesse atendesse às nossas necessidades com custo ideal e fornecer conhecimento especializado relevante durante e após a implementação."

O IBM Cloud é executado em IBM Cloud Bare Metal Servers, servidores dedicados que fornecem alto desempenho em uma infraestrutura de nuvem de locatário único e repleta de segurança. Para otimizar sua rede, a equipe da IBM instalou serviços de rede IBM® no IBM Cloud, incluindo dispositivos de gateway de rede, que vêm com cinco terabytes de largura de banda gratuita por mês, para proporcionar uma economia significativa. E os serviços de armazenamento do IBM Cloud forneceram armazenamento de arquivos e Block Storage para serviços de backup e armazenamento de dados.

A migração foi lançada para valer em novembro de 2020, com a participação de muitos funcionários de ambas as empresas. Do lado da IBM, as equipes do IBM Cloud e da IBM Consulting trabalharam juntas para gerenciar e implementar os componentes de infraestrutura, rede e segurança. A AISATS cuidou da gravação e migração do aplicativo SAP.

O trabalho em equipe valeu a pena. No final de janeiro de 2021, a solução SAP Business One foi totalmente migrada para sua nova casa no IBM Cloud, e entrou em operação até o final de fevereiro. "O planejamento e a entrega de implementação da IBM foram impecáveis", diz Gupta. "As equipes de implementação e entrega do projeto foram rápidas e sempre estiveram um passo à frente no fornecimento de informações relevantes em todas as etapas do processo."

No curto prazo, a solução SAP Business One reside em um ambiente de nuvem híbrida, com a implementação primária sendo executada no data center do IBM Cloud em Chennai, Índia, e a implementação de recuperação de desastres sendo executada no local em um data center em Cingapura. Essa construção permite que a AISATS proteja seus investimentos em hardware existentes e, ao mesmo tempo, aproveite os benefícios de um ambiente de nuvem. Com o tempo, a empresa fará a transição completa para o IBM Cloud em ambos os locais.