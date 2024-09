A Polynt começou avaliando as ofertas dos principais fornecedores de nuvem. A empresa decidiu usar os servidores bare metal da IBM Cloud como base para seus sistemas de negócios SAP de última geração e engajou os serviços de migração da IBM para alcançar uma transição tranquila para a nuvem.

"Determinamos rapidamente que uma nuvem privada nos ofereceria controle máximo sobre a configuração de nossa infraestrutura, o que é crucial para garantir a execução tranquila do SAP ERP e maximizar o benefício de um investimento futuro no SAP S/4HANA", explica Annamaria Codari. "De todas as soluções de nuvem privada que consideramos, ficamos mais impressionados com a oferta da IBM. A equipe da IBM saiu do caminho para ouvir nossas necessidades e propor uma solução que atendesse a todos os nossos requisitos de curto e longo prazo."

Ao selecionar serviços gerenciados da IBM, a Polynt elimina a necessidade de manter sua infraestrutura local, permitindo que ela desbloqueie economias significativas por meio da desativação de seus sistemas de servidor e armazenamento anteriores.

"Outro fator em nossa decisão de escolher a nuvem foi a colaboração positiva e de longa data entre a Polynt e a IBM", acrescenta Annamaria Codari. "Trabalhamos com a IBM há mais de 20 anos e, em todo esse tempo, achamos que a empresa é responsiva, profissional e comprometida com nosso sucesso."