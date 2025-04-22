Os grandes ganhos vêm da IA que funciona em todos os seus dados e aplicações
Com a IBM, implemente o uso de IA em toda a sua organização, criando uma verdadeira vantagem tecnológica para o seu negócio.
Trabalhamos com um ecossistema de parceiros de destaque, como a AWS, Microsoft e SAP, para apresentar as melhores soluções de IA para as necessidades do seu negócio. Onde quer que você esteja em sua jornada de IA, a IBM pode ajudar.
Veja como os clientes da IBM estão resolvendo problemas e alcançando resultados reais com nossas soluções de IA. Explore os estudos de caso.
Sua empresa colherá maior benefício das tecnologias de IA, da IA gerativa ao processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina, aplicados aos casos de uso certos de IA. Ganhe vantagem competitiva em áreas como atendimento ao cliente, cadeia de suprimentos e TI em todos os setores, incluindo serviços financeiros, telecomunicações e saúde.
Libere a eficiência e turbine seus agentes de atendimento ao cliente com a IA.
Modernize os aplicativos existentes com o poder da IA e da nuvem híbrida.
Reimagine o RH com a IA em sua essência para gerar melhores resultados de negócios.
Crie experiências de cliente mais personalizadas em escala com a IBM e a Adobe.
Eleve o desempenho financeiro e valor de negócio com dados, IA e automação.
Aumente o desempenho e otimize os custos em todas as operações de tecnologia com automação impulsionada por IA.
A IBM está comprometida em moldar o futuro da IA com confiança e transparência em seu cerne.
Os novos modelos do Granite trazem novos recursos de raciocínio, um modelo que viabiliza a visão e mais eficiência, proporcionando resultados competitivos com menor custo.
Em Mixture of Experts - episódio 40, o painel aborda os equívocos do DeepSeek R1, explica a destilação de modelos e disseca o cenário de concorrência de código aberto.
O DeepSeek-R1 é um assistente digital cujo desempenho se assemelha ao do o1 da OpenAI em determinados benchmarks de IA em tarefas de matemática e programação, foi treinado com muito menos chips e, de acordo com a empresa, o uso dele custa 96% menos.
Comece rapidamente com um briefing de estratégia de IA. Descubra onde a IA generativa pode causar o maior impacto e como você pode elevar seus investimentos em tecnologia com a IBM.