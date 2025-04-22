Custo das violações de dados 2025 A IA está se tornando um risco à segurança. Você está protegido?

Está obtendo apenas resultados isolados?

Os grandes ganhos vêm da IA que funciona em todos os seus dados e aplicações

Logotipo da Gartner

IBM é reconhecida como líder em ciência de dados e aprendizado de máquina

A IBM foi reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ em 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.

Explore nossas soluções de IA

Com a IBM, implemente o uso de IA em toda a sua organização, criando uma verdadeira vantagem tecnológica para o seu negócio.

Trabalhamos com um ecossistema de parceiros de destaque, como a AWS, Microsoft e SAP, para apresentar as melhores soluções de IA para as necessidades do seu negócio. Onde quer que você esteja em sua jornada de IA, a IBM pode ajudar.
watsonx

Descubra nosso portfólio de produtos de IA que aceleram a IA generativa em fluxos de trabalho principais, impulsionando automação e produtividade. Encontre ferramentas de dados e IA para construir, escalar e governar suas soluções personalizadas ao longo do ciclo de vida da IA.

Assistentes de IA e agentes de IA

Crie assistentes de IA personalizados e agentes de IA para automatizar tarefas repetitivas, simplificar processos complexos e acelerar seu trabalho.

IU híbrida para modelos Granite
Modelos de IA

Desenvolva com o IBM® Granite, uma família de modelos de IA abertos, performáticos e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA.

Colegas trabalhando juntos sob o logotipo "Eu amo IA"
Consultoria de IA

Redefina como seu negócio funciona com IA. Colabore com especialistas e engenheiros de IA para redesenhar fluxos de trabalho de ponta a ponta, implementando habilidades comprovadas e aceleradores para escalar a IA de forma mais inteligente e rápida.

Mulher usando smartphone diante de gráfico abstrato de círculos azuis que se cruzam
Infraestrutura de IA

Acelere o impacto da IA em toda a sua empresa com uma solução híbrida por design que oferece escalabilidade e otimização para suas cargas de trabalho de IA.

Homem usando notebook em sala escura, exibindo gráficos ao fundo
Comece a criar com IA

Desenvolva com mais inteligência, entregue mais rápido e mantenha o controle com um toolkit de IA completo que leva suas aplicações do protótipo à produção.

Personalize a evolução do seu negócio e desfrute do poder da IA na nuvem híbrida

Receba insights valiosos de nossos especialistas em IA sobre como desenvolver sua infraestrutura de nuvem híbrida de IA, considerando o estágio atual da sua jornada em IA.

Alcance o valor da IA hoje mesmo

Veja como os clientes da IBM estão resolvendo problemas e alcançando resultados reais com nossas soluções de IA. Explore os estudos de caso.
150% aumento na satisfação do cliente no NatWest Leia a história do cliente 99% melhoria no tempo de resposta para testes na Vodafone Saiba como 80% emissão de ingressos mais eficiente para os Grammys Veja com seus próprios olhos >40% redução dos custos operacionais relacionados à nuvem na Water Corporation Conheça a fundo

Aplique a IA corretamente

Sua empresa colherá maior benefício das tecnologias de IA, da IA gerativa ao processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina, aplicados aos casos de uso certos de IA. Ganhe vantagem competitiva em áreas como atendimento ao cliente, cadeia de suprimentos e TI em todos os setores, incluindo serviços financeiros, telecomunicações e saúde.
Casos de uso da IA
IA para atendimento ao cliente

Libere a eficiência e turbine seus agentes de atendimento ao cliente com a IA.

IA para modernização de aplicativos

Modernize os aplicativos existentes com o poder da IA e da nuvem híbrida.

IA para recursos humanos

Reimagine o RH com a IA em sua essência para gerar melhores resultados de negócios.

IA para marketing

Crie experiências de cliente mais personalizadas em escala com a IBM e a Adobe.

IA para finanças

Eleve o desempenho financeiro e valor de negócio com dados, IA e automação.

IA para operações de TI

Aumente o desempenho e otimize os custos em todas as operações de tecnologia com automação impulsionada por IA.

Descubra as últimas

Relatório AI in Action 2024
Descubra o que os líderes em IA estão fazendo para obter ROI de IA e como os aprendizes de IA podem se juntar a eles.
Representação abstrata de um cérebro humano e integração com IA
Agentes de IA versus assistentes de IA
Saiba o que distingue um agente de IA de um assistente de IA, copilotos e chatbots.
Salão com iluminação azul, logotipo da IBM e um homem desfocado passando
Podcast de IA em Ação
Escute as reflexões do apresentador Albert Lawrence em diálogos com líderes empresariais e especialistas da IBM, que podem dar início a iniciativas de IA.
Ilustração abstrata com pontos azuis de uma pessoa usando capelo
AI Academy
Obtenha insights dos principais pensadores da IBM sobre temas que vão desde otimização de processos de negócios até automação de alto desempenho.

Moldando o futuro da IA

A IBM está comprometida em moldar o futuro da IA com confiança e transparência em seu cerne. 
Grupo de pessoas diversas sentadas em uma sala com um quadro de apresentação amarelo atrás delas, envolvidas em um debate
Saiba como a IBM está ajudando a promover a IA responsável com uma abordagem multidisciplinar e multidimensional.
Ilustração em estilo de linha baseada em renderização para representar o watsonx.data
Descubra como a IBM Research está projetando novos modelos de base poderosos e sistemas de IA generativa com uma abordagem de código aberto.

Fique por dentro das notícias de IA

Blog | Granite 3.2: novo raciocínio e recursos multimodais

Os novos modelos do Granite trazem novos recursos de raciocínio, um modelo que viabiliza a visão e mais eficiência, proporcionando resultados competitivos com menor custo.

 Podcast | DeepSeek: fatos vs. euforia, destilação de modelos e concorrência de código aberto

Em Mixture of Experts - episódio 40, o painel aborda os equívocos do DeepSeek R1, explica a destilação de modelos e disseca o cenário de concorrência de código aberto.

Artigo | A IA do DeepSeek mostra o poder dos pequenos modelos

O DeepSeek-R1 é um assistente digital cujo desempenho se assemelha ao do o1 da OpenAI em determinados benchmarks de IA em tarefas de matemática e programação, foi treinado com muito menos chips e, de acordo com a empresa, o uso dele custa 96% menos.
Dê o próximo passo

Comece rapidamente com um briefing de estratégia de IA. Descubra onde a IA generativa pode causar o maior impacto e como você pode elevar seus investimentos em tecnologia com a IBM.

