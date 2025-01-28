AI in Action
 

Campbell Watson explica como os modelos de base de IA estão transformando a ciência da Terra, do clima e do espaço.

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Sobre a série

Bem-vindo ao podcast AI in Action, onde você obtém insights e inspiração de líderes que colocaram com sucesso a IA para funcionar no mundo real. Após uma primeira temporada impactante, o podcast está de volta com outra rodada de conversas focadas em IA com convidados de todos os setores. Junte-se ao apresentador David Levy enquanto ele conversa com especialistas da IBM e de outros lugares para entender como a IA está remodelando a forma como fazem negócios. Se você está começando sua jornada com a IA ou buscando acelerá-la, cada episódio oferece insights valiosos para todas as etapas — da implementação e otimização aos principais aprendizados e resultados mensuráveis.
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Nosso anfitrião

David Levy trabalha como engenheiro consultivo de tecnologia para engenharia de clientes na IBM. David começou sua carreira como desenvolvedor e é altamente proficiente em arquitetura de sistemas, engenharia de nuvem, design de aplicação da Web e muito mais. Ele foi convidado em dois episódios da AI in Action e apresentou dois vídeos no canal da IBM Tecnologia no YouTube. David tem experiência na conversão de conceitos técnicos em soluções de negócios práticas e fáceis de implementar. Sua paixão por resolver problemas complexos com ideias simples molda a forma como ele se relaciona com os convidados — fazendo perguntas reflexivas e incisivas, mantendo a conversa divertida e envolvente.
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Modelos de base aceleram a ciência espacial e climática

Campbell Watson participa do episódio mais recente do podcast AI in Action para compartilhar como ele usa IA para estudar a Terra, o clima e o espaço.

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Ouça mais episódios de AI in Action

8 de abril de 2025 | Temporada 2, episódio 1 O especialista Jim "Bones" Mackay compartilha sua opinião sobre dados e estratégia

Convidados:
- Monica Ellingson, parceira de IBM Consulting e líder de prática do IBM ix Sports and Entertainment
- Jim "Bones" Mackay, caddy da PGA e correspondente da NBC

 Assista ao episódio 1 22 de abril de 2025 | Temporada 2, Episódio 2 IA agêntica: o desafio emergente em cibersegurança

Convidado: Wendi Whitmore, Vice-Presidente Sênior da Unidade 42 na Palo Alto Networks

 Assista ao episódio 2 6 de maio de 2025 | Temporada 2, Episódio 3 Transformando o RH com a IA agêntica: insights da história do cliente zero da IBM

Convidado: Steve Moss, diretor da watsonx Americas Client Zero Go-to-Market

 Assista ao episódio 3 20 de maio de 2025 | Temporada 2, Episódio 4 A era da IA nas finanças começou oficialmente

Convidado: Ron Insana, CEO da iFi IA e colaborador experiente da CNBC.

 Assista ao episódio 4 3 de junho de 2025 | Temporada 2, Episódio 5 IA: tornando as vendas mais inteligentes, não mais difíceis

Convidado: Morgan J. Ingram
Fundador e CEO, AMP Creative

 Assista ao episódio 5 17 de junho de 2025 | Temporada 2, Episódio 6 Produtividade não é suficiente. Transforme seu modelo de negócios com agentes de IA

Convidado: Allie K. Miller, CEO da Open Machine

 Assista ao episódio 6 1 de julho de 2025 | Temporada 2, episódio 7 IA no imobiliário: Use a IA para sua próxima mudança

Convidado: Ariel Dos Santos, vice-presidente sênior de produtos e design da Redfin

 Assista ao episódio 7 15 de julho de 2025 | Temporada 2, Episódio 8 Observabilidade: para executar seu ambiente de TI com base em insights, não em instintos

Convidado: Vikram Murali, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Produtos da IBM Automation

 Assista ao episódio 8 01 de julho de 2025 | Temporada 2, Episódio 9 Inteligência de decisão: escolhas bem pensadas e baseadas em dados

Convidada: Cassie Kozyrkov, CEO da Koyzr

 Assista ao episódio 9 15 de agosto de 2025 | Temporada 2, Episódio 10 Consumo de energia da IA: o que isso significa para as empresas e o setor de Power®

Convidado: Joseph Majkut, diretor do programa de segurança energética e mudanças climáticas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS)

 Assista ao episódio 10 26 de agosto de 2025 | Temporada 2, Episódio 11 Por que a adoção da IA começa com a felicidade dos funcionários

Na era da IA, a forma como as equipes são construídas e gerenciadas precisa evoluir. Veja como as empresas podem adotar soluções de IA que realmente motivem e capacitem os funcionários.

Convidada: Debbie L detalhes, diretora administrativa e sócia sênior, BCG

 Assista ao episódio 11 9 de setembro de 2025 | Temporada 2, Episódio 12 A Tractor Supply Company mostra o poder da IA no varejo

Os insights orientados por IA estão transformando a gestão de inventário e o engajamento do cliente em escala. Veja como as empresas de varejo estão adotando a IA na atualidade.

Convidado: Glenn Allison, vice-presidente de plataformas de IA, Tractor Supply Company

 Assista ao episódio 12 23 de setembro de 2025 | Temporada 2, Episódio 13 Trabalho industrial reinventado com IA e robótica

O mundo da robótica está mudando. Veja o tipo de experiência que o setor industrial está experimentando com a interseção de IA e robótica.

 

Convidado: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics

 Assista ao episódio 13 7 de outubro de 2025 | Temporada 2, Episódio 14 A adoção de IA exige mais do que apenas novas ferramentas

Um dos maiores alertas vermelhos na adoção da IA são os dados confusos ou desatualizados. Saiba mais sobre os principais fatores que as empresas devem considerar para uma adoção bem-sucedida da IA.

 

Convidado: Conor Grennan, Arquiteto-chefe de IA, CEO da NYU Stern School of Business e AI Mindset

 Assista ao episódio 14 21 de outubro de 2025 | Temporada 2, episódio 15 As aquisições avançam na velocidade da IA

Acabou a aquisição lenta. Aprenda como a IA acelera os processos, descobre insights e transforma a forma como as equipes de aquisição tomam decisões.

Convidado: Daniel Barnes, diretor de marketing de produtos e clientes da Gatekeeper

 Assista ao episódio 15 4 de novembro de 2025 | Temporada 2, Episódio 16 Quando a governança de IA encontra a cibersegurança

Explore como a Governança de IA e a cibersegurança se unem para moldar a inovação responsável, onde uma liderança forte e uma cultura de responsabilidade impulsionam o progresso seguro.

Convidada: Jen Easterly, ex-diretora da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

 Assista ao episódio 16 11 de novembro de 2025 | Temporada 2, Episódio 17 O poder da IA começa com dados melhores

Aprenda como a curadoria de dados e a governança impulsionam a IA agêntica, ajudando as organizações a migrar do caos de dados à clareza e a tomar decisões com confiança.

Convidada: Madison Faulkner, Sócia, NEA

 Assista ao episódio 17 18 de novembro de 2025 | Temporada 2, Episódio 18 Proporcionando uma gestão patrimonial mais inteligente e acessível por meio da IA agêntica

Saiba como o WealthBuild usa a IA agêntica para democratizar a orientação financeira, apoiar os bancos comunitários e tornar os conselhos personalizados acessíveis em escala.

Convidado: Ramona Ortega, Fundador e CEO da WealthBuild

 Assista ao episódio 18
25 de março de 2025 | Episódio 18 As mulheres pioneiras em mainframes e IA

A IBM ajudou os Masters a se conectar com fãs de golfe em todo o mundo. Jim Mackay, um caddie da PGA, compartilha como uma funcionalidade impulsionada pela IBM, como Hole Insights, mudou a dinâmica desse campeonato para todos.

 Assista ao episódio 18 11 de março de 2025 | Episódio 17 Redefinindo a automação de marketing e a personalização com IA generativa

Neste episódio, Emily McReynolds, diretora de estratégia global de IA da Adobe, e Pierre Charchaflian, vice-presidente sênior e líder global de práticas de marketing da IBM, participam da conversa. Eles discutem como a IA generativa está mudando o jogo no conteúdo de marketing personalizado.

 Assista ao episódio 17 25 de fevereiro de 2025 | Episódio 16 Como o aplicativo de medicina com IA da Mayo Clinic ajuda na prevenção de AVCs

Neste episódio, o Dr. Guru Kowlgi, um eletrofisiologista cardíaco da Mayo Clinic, discute como a IA ajuda os médicos a melhorar a integridade do coração dos pacientes, lida com os medos relacionados à IA na medicina — incluindo viés e confiança — e explora o futuro da IA na área da saúde.

 Assista ao episódio 16 07 de janeiro de 2025 | Episódio 15 Realismo de IA com NE-YO e Ed Ulbrich: Como a IA afeta os artistas, do IP ao CGI

O artista vencedor do Grammy Ne-Yo e Ed Ulbrich, diretor de conteúdo da Metafísica, falam sobre a ética e os riscos da IA ao usar a IA para criar arte e entretenimento. A IA está sendo usada na arte como qualquer outra ferramenta tecnológica, e precisamos de proteções para manter o que é bom. 

 Assista ao episódio 15 17 de dezembro de 2024 | Episódio 14 A IA é mais do que produtividade

E se pudéssemos usar a IA como ferramenta para solucionar problemas humanitários? Ouça James Hodson, Co-Fundador e CEO da AI for Good, falar sobre como a tecnologia de IA pode transformar positivamente as comunidades.

 Assista ao episódio 14 3 de dezembro de 2024 | Episódio 13 Série Change Agents com Ethan Mollick: veja como os agentes de IA vão transformar a produtividade

Os agentes de IA podem melhorar seu desempenho no trabalho? Ouça Ethan Mollick, Co-Diretor do Laboratório de IA Generativa na Wharton, para obter dicas sobre como usar agentes de IA para ser mais criativo e eficiente. 

 Assista ao episódio 13 26 de novembro de 2024 | Episódio 12 Hackeando a IA generativa: limitando o risco de segurança na era da IA

Embora 81% dos executivos enfatizem a importância de uma IA confiável, apenas 24% dos projetos de IA são seguros. Será que alguma vez é aceitável priorizar a inovação em detrimento da segurança quando se trata de IA? Ouça Chris Thompson, Diretor Global da IBM X-Force Red, e Moumita Saha, Arquiteta Sênior de Segurança da AWS, falando sobre as superfícies de ataque da IA generativa, os riscos e como podemos proteger os modelos de IA.

 Assista ao episódio 12 19 de novembro de 2024 | Episódio 11 IA piloto para o progresso: o que torna os projetos de IA bem-sucedidos

Criar um piloto de IA é relativamente fácil, mas implementá-lo é muito, muito mais difícil. É por isso que quatro em cada cinco pilotos de IA caem antes da decolagem. Neste episódio, os convidados Anupam Singh, vice-presidente de engenharia da Roblox, e Nick Renotte, engenheiro-chefe de IA da IBM, revelam as armadilhas ocultas que prejudicam as implementações de IA - como custo, qualidade de dados e experiência - e como você pode evitar cair na mesma armadilha.

 Assista ao episódio 11 22 de outubro de 2024 | Episódio 10 Líderes versus aprendizes: tudo se resume à acessibilidade da IA

Há uma vanguarda liderando o processo para tornar a IA acessível a todos, e outros ainda estão se atualizando. No entanto, em meio a esse progresso, existe uma realidade preocupante: uma lacuna de gênero está se formando no campo da IA. Ouça Reshma Saujani, fundadora e CEO da Tools Who Code, falar sobre "IA aspiracional" e o que podemos fazer para eliminar essa lacuna. 

 Assista ao episódio 10 8 de outubro de 2024 | Episódio 9 Você pode pagar a IA generativa? Como a infraestrutura de IA, a integração, os dados e outros custos ocultos de IA tornam a IA cara

A IA generativa é cara e fica ainda mais cara à medida que você aumenta a escala. Saiba mais sobre os custos ocultos da IA, como integração de IA, dados e segurança de IA.

 Assista ao episódio 9 24 de setembro de 2024 | Episódio 8 Mais que um chatbot: crie agentes virtuais realmente úteis com a IA generativa

Os agentes virtuais fazem parte de nossas vidas há muito tempo, mas será que eles podem substituir os humanos à medida que se tornam mais rápidos e precisos com a IA generativa? 

 Assista ao episódio 8 8 de setembro de 2024 | Episódio 7 Desenvolvendo o futuro com modelos de IA de código aberto

A IA generativa está mudando a vida de todos, inclusive daqueles que a criam, também conhecidos como desenvolvedores. Neste episódio, o defensor do desenvolvedor da IBM, JJ Asghar, fala sobre por que o “aberto” é tão importante para a segurança da IA e como começar a usar os modelos de IA.

  Assista ao episódio 7 27 de agosto de 2024 | Episódio 6 Como os dados ajudam você a vencer no Fantasy Football com Greeny, da ESPN.

Host ESPN M13 de agosto de 2024 | O episódio 5ike Greenberg explica por que devemos ignorar o nosso instinto ao jogar fantasy football e como a IA pode nos ajudar a vencer. 

 Assista ao episódio 6 13 de agosto de 2024 | Episódio 5 Atualize o código sem precisar remover tudo.

A IA pode escrever código, mas estamos longe de substituir os desenvolvedores pela IA. 

 Assista ao episódio 5 30 de julho de 2024 | Episódio 4 Evite que as pessoas gritem “atendente”

Você realmente precisa de um humano na linha ou precisa dar uma chance aos agentes virtuais? Ouça para ver como a IA generativa está tornando os agentes virtuais e humanos melhores em seu trabalho.

 Assista ao episódio 4 16 de julho de 2024 | Episódio 3 O lado humano do RH — Promoção de conexões genuínas com IA

Ouça o apresentador Albert Lawrence, Jon Lester, vice-presidente de Tecnologia de RH, tecnologia, dados e IA da IBM, e David Levy, engenheiro de tecnologia consultor da IBM, falando sobre como você pode usar IA e dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.

 Assista ao episódio 3 2 de julho de 2024 | Episódio 2 Escala sua tecnologia com uma dupla dinâmica - IA e nuvem híbrida

Imagine integrar a IA a todos os seus dados sem dificuldades, estejam eles no local ou na nuvem. Os tecnólogos especialistas da IBM discutem como você pode superar as complexidades de ambientes de dados díspares.

 Assista ao episódio 2 18 de junho de 2024 | Episódio 1 Do mundano ao motivado: delegação com IA generativa

Ouça o apresentador do podcast Albert Lawrence, junto com Jessica Rockwood, VP de Engenharia de Clientes da IBM, e Morgan Carroll, Engenheiro Sênior de IA em Engenharia de Clientes na IBM, falando sobre como você pode se livrar com sucesso do trabalho pesado e dos dados que você precisa para obter lá.

 Assista ao episódio 1

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