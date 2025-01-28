Campbell Watson explica como os modelos de base de IA estão transformando a ciência da Terra, do clima e do espaço.
Bem-vindo ao podcast AI in Action, onde você obtém insights e inspiração de líderes que colocaram com sucesso a IA para funcionar no mundo real. Após uma primeira temporada impactante, o podcast está de volta com outra rodada de conversas focadas em IA com convidados de todos os setores. Junte-se ao apresentador David Levy enquanto ele conversa com especialistas da IBM e de outros lugares para entender como a IA está remodelando a forma como fazem negócios. Se você está começando sua jornada com a IA ou buscando acelerá-la, cada episódio oferece insights valiosos para todas as etapas — da implementação e otimização aos principais aprendizados e resultados mensuráveis.
David Levy trabalha como engenheiro consultivo de tecnologia para engenharia de clientes na IBM. David começou sua carreira como desenvolvedor e é altamente proficiente em arquitetura de sistemas, engenharia de nuvem, design de aplicação da Web e muito mais. Ele foi convidado em dois episódios da AI in Action e apresentou dois vídeos no canal da IBM Tecnologia no YouTube. David tem experiência na conversão de conceitos técnicos em soluções de negócios práticas e fáceis de implementar. Sua paixão por resolver problemas complexos com ideias simples molda a forma como ele se relaciona com os convidados — fazendo perguntas reflexivas e incisivas, mantendo a conversa divertida e envolvente.
Campbell Watson participa do episódio mais recente do podcast AI in Action para compartilhar como ele usa IA para estudar a Terra, o clima e o espaço.
Convidados:
- Monica Ellingson, parceira de IBM Consulting e líder de prática do IBM ix Sports and Entertainment
- Jim "Bones" Mackay, caddy da PGA e correspondente da NBC
Convidado: Wendi Whitmore, Vice-Presidente Sênior da Unidade 42 na Palo Alto Networks
Convidado: Steve Moss, diretor da watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Convidado: Ron Insana, CEO da iFi IA e colaborador experiente da CNBC.
Convidado: Morgan J. Ingram
Fundador e CEO, AMP Creative
Convidado: Allie K. Miller, CEO da Open Machine
Convidado: Ariel Dos Santos, vice-presidente sênior de produtos e design da Redfin
Convidado: Vikram Murali, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Produtos da IBM Automation
Convidada: Cassie Kozyrkov, CEO da Koyzr
Convidado: Joseph Majkut, diretor do programa de segurança energética e mudanças climáticas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS)
Na era da IA, a forma como as equipes são construídas e gerenciadas precisa evoluir. Veja como as empresas podem adotar soluções de IA que realmente motivem e capacitem os funcionários.
Convidada: Debbie L detalhes, diretora administrativa e sócia sênior, BCG
Os insights orientados por IA estão transformando a gestão de inventário e o engajamento do cliente em escala. Veja como as empresas de varejo estão adotando a IA na atualidade.
Convidado: Glenn Allison, vice-presidente de plataformas de IA, Tractor Supply Company
O mundo da robótica está mudando. Veja o tipo de experiência que o setor industrial está experimentando com a interseção de IA e robótica.
Convidado: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics
Um dos maiores alertas vermelhos na adoção da IA são os dados confusos ou desatualizados. Saiba mais sobre os principais fatores que as empresas devem considerar para uma adoção bem-sucedida da IA.
Convidado: Conor Grennan, Arquiteto-chefe de IA, CEO da NYU Stern School of Business e AI Mindset
Acabou a aquisição lenta. Aprenda como a IA acelera os processos, descobre insights e transforma a forma como as equipes de aquisição tomam decisões.
Convidado: Daniel Barnes, diretor de marketing de produtos e clientes da Gatekeeper
Explore como a Governança de IA e a cibersegurança se unem para moldar a inovação responsável, onde uma liderança forte e uma cultura de responsabilidade impulsionam o progresso seguro.
Convidada: Jen Easterly, ex-diretora da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Aprenda como a curadoria de dados e a governança impulsionam a IA agêntica, ajudando as organizações a migrar do caos de dados à clareza e a tomar decisões com confiança.
Convidada: Madison Faulkner, Sócia, NEA
Saiba como o WealthBuild usa a IA agêntica para democratizar a orientação financeira, apoiar os bancos comunitários e tornar os conselhos personalizados acessíveis em escala.
Convidado: Ramona Ortega, Fundador e CEO da WealthBuild
A IBM ajudou os Masters a se conectar com fãs de golfe em todo o mundo. Jim Mackay, um caddie da PGA, compartilha como uma funcionalidade impulsionada pela IBM, como Hole Insights, mudou a dinâmica desse campeonato para todos.
Neste episódio, Emily McReynolds, diretora de estratégia global de IA da Adobe, e Pierre Charchaflian, vice-presidente sênior e líder global de práticas de marketing da IBM, participam da conversa. Eles discutem como a IA generativa está mudando o jogo no conteúdo de marketing personalizado.
Neste episódio, o Dr. Guru Kowlgi, um eletrofisiologista cardíaco da Mayo Clinic, discute como a IA ajuda os médicos a melhorar a integridade do coração dos pacientes, lida com os medos relacionados à IA na medicina — incluindo viés e confiança — e explora o futuro da IA na área da saúde.
O artista vencedor do Grammy Ne-Yo e Ed Ulbrich, diretor de conteúdo da Metafísica, falam sobre a ética e os riscos da IA ao usar a IA para criar arte e entretenimento. A IA está sendo usada na arte como qualquer outra ferramenta tecnológica, e precisamos de proteções para manter o que é bom.
E se pudéssemos usar a IA como ferramenta para solucionar problemas humanitários? Ouça James Hodson, Co-Fundador e CEO da AI for Good, falar sobre como a tecnologia de IA pode transformar positivamente as comunidades.
Os agentes de IA podem melhorar seu desempenho no trabalho? Ouça Ethan Mollick, Co-Diretor do Laboratório de IA Generativa na Wharton, para obter dicas sobre como usar agentes de IA para ser mais criativo e eficiente.
Embora 81% dos executivos enfatizem a importância de uma IA confiável, apenas 24% dos projetos de IA são seguros. Será que alguma vez é aceitável priorizar a inovação em detrimento da segurança quando se trata de IA? Ouça Chris Thompson, Diretor Global da IBM X-Force Red, e Moumita Saha, Arquiteta Sênior de Segurança da AWS, falando sobre as superfícies de ataque da IA generativa, os riscos e como podemos proteger os modelos de IA.
Criar um piloto de IA é relativamente fácil, mas implementá-lo é muito, muito mais difícil. É por isso que quatro em cada cinco pilotos de IA caem antes da decolagem. Neste episódio, os convidados Anupam Singh, vice-presidente de engenharia da Roblox, e Nick Renotte, engenheiro-chefe de IA da IBM, revelam as armadilhas ocultas que prejudicam as implementações de IA - como custo, qualidade de dados e experiência - e como você pode evitar cair na mesma armadilha.
Há uma vanguarda liderando o processo para tornar a IA acessível a todos, e outros ainda estão se atualizando. No entanto, em meio a esse progresso, existe uma realidade preocupante: uma lacuna de gênero está se formando no campo da IA. Ouça Reshma Saujani, fundadora e CEO da Tools Who Code, falar sobre "IA aspiracional" e o que podemos fazer para eliminar essa lacuna.
A IA generativa é cara e fica ainda mais cara à medida que você aumenta a escala. Saiba mais sobre os custos ocultos da IA, como integração de IA, dados e segurança de IA.
Os agentes virtuais fazem parte de nossas vidas há muito tempo, mas será que eles podem substituir os humanos à medida que se tornam mais rápidos e precisos com a IA generativa?
A IA generativa está mudando a vida de todos, inclusive daqueles que a criam, também conhecidos como desenvolvedores. Neste episódio, o defensor do desenvolvedor da IBM, JJ Asghar, fala sobre por que o “aberto” é tão importante para a segurança da IA e como começar a usar os modelos de IA.
Host ESPN M13 de agosto de 2024 | O episódio 5ike Greenberg explica por que devemos ignorar o nosso instinto ao jogar fantasy football e como a IA pode nos ajudar a vencer.
A IA pode escrever código, mas estamos longe de substituir os desenvolvedores pela IA.
Você realmente precisa de um humano na linha ou precisa dar uma chance aos agentes virtuais? Ouça para ver como a IA generativa está tornando os agentes virtuais e humanos melhores em seu trabalho.
Ouça o apresentador Albert Lawrence, Jon Lester, vice-presidente de Tecnologia de RH, tecnologia, dados e IA da IBM, e David Levy, engenheiro de tecnologia consultor da IBM, falando sobre como você pode usar IA e dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
Imagine integrar a IA a todos os seus dados sem dificuldades, estejam eles no local ou na nuvem. Os tecnólogos especialistas da IBM discutem como você pode superar as complexidades de ambientes de dados díspares.
Ouça o apresentador do podcast Albert Lawrence, junto com Jessica Rockwood, VP de Engenharia de Clientes da IBM, e Morgan Carroll, Engenheiro Sênior de IA em Engenharia de Clientes na IBM, falando sobre como você pode se livrar com sucesso do trabalho pesado e dos dados que você precisa para obter lá.
Ouça discussões perspicazes sobre as últimas tendências em IA, inovações e seu impacto nos negócios. Apresentado por Tim Hwang, o podcast oferece uma mistura equilibrada de especialização e análise de tudo, desde pesquisas revolucionárias até aplicações práticas.
Inspire-se com uma conversa entre pessoas que estão na vanguarda da inovação. Sintonize para ouvir Malcolm Gladwell—um dos pensadores e escritores mais renomados do mundo em ciências sociais—falar com líderes sobre tecnologias que podem transformar seu negócio.
Assista à AI Academy, uma nova experiência educacional emblemática de IA para empresas. Obtenha insights dos principais líderes da IBM sobre como priorizar efetivamente os investimentos em IA que podem gerar crescimento, por meio de um curso criado para líderes de negócios como você.
Um podcast semanal que combina as últimas notícias sobre segurança cibernética e conversas aprofundadas com profissionais da área. Todas as quartas-feiras, nossos resumos de notícias apresentam um painel de profissionais especialistas que detalham as histórias mais importantes do momento, desde as últimas tendências de malware e ataques até novas ferramentas e técnicas promissoras.
Apresentado por Ann Funai, CIO e VP de Transformação de Plataforma de Negócios na IBM, o Transformers leva você aos bastidores e às telas dos líderes transformadores de hoje. Explore seus desafios do mundo real, lições inspiradoras e melhores práticas.
O podcast Coherence Times divide o maravilhoso mundo da computação quântica em lições fundamentais que exploram os desafios e os avanços dessa tecnologia geracional que definiu a era.
Ouça conversas envolventes com líderes de tecnologia. Assista aos episódios mais recentes.