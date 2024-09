Para ajudar a Recording Academy a redefinir suas ofertas digitais para os fãs, a IBM Consulting começou com sua metodologia IBM Garage™ , que usa uma versão de design thinking de nível empresarial para acelerar o processo de design e desenvolvimento. Durante essas sessões do Garage, a equipe determinou que os fãs de música queriam histórias precisas e intrigantes sobre seus músicos favoritos na noite do GRAMMY Awards. Mas o show é dinâmico e um tanto imprevisível, apresentando uma variedade de artistas ao longo de várias horas em uma variedade de ambientes, do tapete vermelho ao palco do GRAMMY. E a equipe editorial da Recording Academy não poderia pesquisar, escrever, editar e publicar histórias sobre centenas de artistas em tempo real.

Para resolver esse problema, a IBM Consulting aproveitou o poder da IA generativa (gen AI), criando um mecanismo de criação de conteúdo para produzir "Histórias de IA com o IBM watsonx." A equipe começou com um grande modelo de linguagem (LLM) de código aberto chamado Llama 2, que está disponível na plataforma IBM watsonx.ai . Em seguida, eles treinaram o modelo usando os dados proprietários e confiáveis da Recording Academy e o ajustaram para produzir um conteúdo consistente com os padrões da marca e o tom de voz da Recording Academy. O modelo e sua produção são monitorados pela IBM Consulting para evitar desvios ou alucinações.

"Temos as mesmas preocupações que muitas outras organizações quanto à confiabilidade da IA generativa", diz Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy. "Mas confiamos na IBM para criar e gerenciar o modelo da maneira certa."

Para ajudar os editores da Recording Academy a usar o modelo de IA generativa antes e durante o show, a equipe criou um dashboard do AI Content Builder que acelera e simplifica o processo de publicação de novos conteúdos. Os editores interagem com o AI Content Builder usando prompts, tanto de forma livre quanto pré-gerados. Em seguida, eles fazem as edições necessárias no conteúdo antes de publicá-lo diretamente no GRAMMY.com ou nas redes sociais da Recording Academy, como Instagram ou TikTok.

"É incrível", diz Katie Stockman, Diretora de Business Intelligence da Recording Academy. "A IBM criou um mecanismo de conteúdo feito por IA generativa em questão de semanas. Nossa equipe continua totalmente envolvida, revisando e editando o conteúdo. Mas a qualidade do resultado foi ótima. E está nos ajudando muito a reinventar a forma como o trabalho é feito."

Para os membros, os desafios foram muito diferentes. Há dois anos, a Academia reconheceu a necessidade de envolver ainda mais seus membros nos canais digitais. Eles começaram o processo de migração do seu banco de dados de CRM legado para a plataforma Salesforce baseada em nuvem. Mas a equipe rapidamente percebeu que precisava de ajuda para otimizar o uso das plataformas Salesforce Experience Cloud e Salesforce Marketing Cloud como parte de uma transformação digital mais ampla.

"Queríamos melhorar a experiência dos indicados e tornar nossa comunicação com eles mais eficiente e significativa," diz Kelley Purcell, Vice-Presidente de Filiação e Relações com a Indústria da Recording Academy. "A equipe da IBM Consulting está nos ajudando a usar o Salesforce para fazer exatamente isso, liberando todo o potencial da plataforma para simplificar e personalizar a experiência."

A IBM Consulting trabalhou com a Recording Academy para desenvolver um roteiro focado em algumas jornadas digitais específicas que eram comuns entre os membros: indicações, emissão de ingressos, votação e renovação da associação. O trabalho começou poucas semanas antes das indicações para o GRAMMY de 2023 serem divulgadas.

Mais uma vez, a IBM Consulting usou a IBM Garage Methodology para definir as jornadas do usuário e implementou uma série de aceleradores Salesforce criados previamente que economizaram 1.000 horas de desenvolvimento e permitiram que a Recording Academy personalizasse a experiência a tempo para as indicações ao 65º GRAMMY. O processo agora automatizado oferece aos indicados ao GRAMMY uma jornada cativante e simples de acompanhar, onde eles podem acessar todas as informações interessantes relacionadas ao GRAMMY, como eventos que antecedem a cerimônia e como comprar ingressos.

A segunda fase desse trabalho começou logo após o GRAMMY de 2023. Incluindo uma experiência de usuário fluida para pagamentos, o desenvolvimento de uma experiência personalizada para membros em uma aplicação móvel, segurança e permissões aprimoradas, e as etapas finais da migração de processos legados para a plataforma Salesforce.