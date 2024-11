Desde o lançamento de seu assistente digital Cora em 2017, a IA, particularmente a tecnologia IBM watsonx, tem sido um pilar da estratégia de atendimento ao cliente do NatWest. E, apenas no último ano, este canal de suporte atendeu com sucesso quase 11 milhões de consultas de clientes relacionadas ao gerenciamento financeiro. Assim, em 2024, o NatWest quis aprimorar ainda mais a experiência do usuário, incorporando IA generativa para fornecer respostas com mais nuances e antecipar melhor as necessidades dos clientes.



"É muito importante que nossos clientes se sintam compreendidos ao falar sobre algo tão sensível e pessoal quanto dinheiro", explica Wendy Redshaw, diretora de informações digitais da divisão de varejo do NatWest. "Quer façamos isso de ser humano para ser humano ou de ser digital para ser humano, temos as mesmas considerações: o cliente precisa se sentir atendido e compreendido."



Construindo com base em seu sucesso atual, o NatWest escolheu trabalhar novamente com a IBM para criar a versão atualizada de seu agente virtual, Cora+.