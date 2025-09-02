RISE with SAP em Servidor Virtual IBM Power

Projetado para migração mais rápida e sem interrupções para o RISE with SAP

Migração mais rápida e sem interrupções para o RISE with SAP

Há mais de meio século as empresas utilizaram a infraestrutura da IBM para hospedar seus sistemas SAP de missão crítica para operações ininterruptas e proteção de dados confidenciais de negócios. Como as próximas etapas para ajudar a acelerar a migração para a nuvem ERP, a IBM e a SAP lançaram uma nova opção de hiperescalador para o SAP Cloud ERP Private com a metodologia RISE with SAP.

 IBM e SAP lançam nova opção de hiperescalador para SAP Cloud ERP
Benefícios N.º 1

Classificado em disponibilidade entre os servidores certificados pela SAP.

 Leia o relatório 14 vezes

Menos vulnerabilidades e exposições críticas no hipervisor dos servidores Power desde 2020 em comparação com nuvens certificadas pela SAP que usam outros hipervisores.*

 Leia o catálogo de segurança do Power 90 dias

Projetado para migrar cargas de trabalho SAP S/4HANA do IBM Power Systems no local para a nuvem em até 90 dias.

Webinar sob demanda 

Vantagens estratégicas do IBM® Power Virtual Server para SAP nuvem ERP modernização

Etapas de migração para RISE with SAP
Programa de investimento

Para facilitar a transição dos clientes para o RISE with SAP no Power Virtual Server, a IBM está lançando um programa de investimento personalizado para dar suporte às avaliações técnicas em fase inicial dos SIs ou parceiros de revenda, à execução da migração e à implementação de cargas de trabalho não relacionadas ao RISE (SAP e não SAP) para a nuvem.

 Programa de recompra do IBM® Power
IBM® Transformation Suite for SAP Applications

Para acelerar ainda mais a migração da nuvem ERP, o IBM® Transformation Suite for SAP Applications traz software e serviços da IBM e parceiros como a SNP que automatiza tarefas essenciais de migração, incluindo avaliações, migração de dados e código, análise de código e testes automatizados.

 Saiba mais sobre o Transformation Suite for SAP Application
Uma das maiores implementações RISE with SAP do setor

"Esta atualização do SAP estabelece uma base para IA e para a solução de problemas mais complexos. À medida que continuamos a construir sobre isso, a base deve permanecer segura e resiliente. É aqui que entram em jogo a segurança e a disponibilidade do cenário SAP no IBM Power Virtual Server e na IBM Cloud. Desde a entrada em operação, estamos operando com 100% de disponibilidade, sem interrupções." Sirish Gottimukkala, diretor de entrega de TI, IBM

 Saiba mais sobre implementação
A luta para migrar o SAP para a nuvem ficou mais fácil

A pesquisa da IDC constatou que os principais motivos para migrar cargas de trabalho SAP para IaaS incluem alto desempenho, proteção robusta de dados e forte suporte à migração para a nuvem. Para o SAP HANA especificamente, as organizações priorizam o controle de dados, a integração sem dificuldades em todo o cenário SAP e o desempenho aprimorado de transações e análises. Ao selecionar um provedor de IaaS, os principais fatores são segurança superior, desempenho virtualizado líder e eficiência de custos.

 Saiba mais sobre a migração do SAP para a nuvem
*14 vezes menos CVEs de hipervisor no PowerVM em comparação com hipervisores em outras nuvens certificadas pela SAP, com base nos registros do banco de dados de vulnerabilidades NIST para PowerVM, Hyper-V, Xen, KVM. Dados de 6 de maio de 2025.