RISE with SAP em Servidor Virtual IBM Power

Projetado para migração mais rápida e sem interrupções para o RISE with SAP
Há mais de meio século as empresas utilizaram a infraestrutura da IBM para hospedar seus sistemas SAP de missão crítica para operações ininterruptas e proteção de dados confidenciais de negócios. Como as próximas etapas para ajudar a acelerar a migração para a nuvem ERP, a IBM e a SAP lançaram uma nova opção de hiperescalador para o SAP Cloud ERP Private com a metodologia RISE with SAP.
Classificado em disponibilidade entre os servidores certificados pela SAP.
Menos vulnerabilidades e exposições críticas no hipervisor dos servidores Power desde 2020 em comparação com nuvens certificadas pela SAP que usam outros hipervisores.*
Projetado para migrar cargas de trabalho SAP S/4HANA do IBM Power Systems no local para a nuvem em até 90 dias.
Para facilitar a transição dos clientes para o RISE with SAP no Power Virtual Server, a IBM está lançando um programa de investimento personalizado para dar suporte às avaliações técnicas em fase inicial dos SIs ou parceiros de revenda, à execução da migração e à implementação de cargas de trabalho não relacionadas ao RISE (SAP e não SAP) para a nuvem.
Para acelerar ainda mais a migração da nuvem ERP, o IBM® Transformation Suite for SAP Applications traz software e serviços da IBM e parceiros como a SNP que automatiza tarefas essenciais de migração, incluindo avaliações, migração de dados e código, análise de código e testes automatizados.
"Esta atualização do SAP estabelece uma base para IA e para a solução de problemas mais complexos. À medida que continuamos a construir sobre isso, a base deve permanecer segura e resiliente. É aqui que entram em jogo a segurança e a disponibilidade do cenário SAP no IBM Power Virtual Server e na IBM Cloud. Desde a entrada em operação, estamos operando com 100% de disponibilidade, sem interrupções." Sirish Gottimukkala, diretor de entrega de TI, IBM
A pesquisa da IDC constatou que os principais motivos para migrar cargas de trabalho SAP para IaaS incluem alto desempenho, proteção robusta de dados e forte suporte à migração para a nuvem. Para o SAP HANA especificamente, as organizações priorizam o controle de dados, a integração sem dificuldades em todo o cenário SAP e o desempenho aprimorado de transações e análises. Ao selecionar um provedor de IaaS, os principais fatores são segurança superior, desempenho virtualizado líder e eficiência de custos.