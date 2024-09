Para atender aos requisitos de computação e memória do SAP HANA 2.0, a Ecogas buscou novamente o auxílio da IBM.Ao combinar a tecnologia de processador IBM Power10 de última geração com armazenamento IBM FlashSystem de latência ultrabaixa, a organização assegurou o alto desempenho do SAP HANA 2.0, além de criar espaço significativo para futuros dados e crescimento de transações.

Alejandro Molina, Database and SAP Administration Leader, afirma: "Nós realizamos uma extensa avaliação, que incluiu servidores IBM Power e sistemas x86 de vários fornecedores diferentes.Além de nos fornecer a arquitetura de armazenamento all-flash que solicitamos, a IBM nos proporcionou um preço proporcional ao desempenho que nenhuma das outras plataformas x86 equivalentes poderia oferecer".

Durante o processo de seleção, os servidores IBM Power10 ainda não tinham sido certificados para o SAP HANA 2.0. Para provar o conceito sem atrasar o processo de avaliação do fornecedor, a IBM configurou um ambiente de demonstração IBM POWER9 baseado na nuvem no IBM Power Systems Virtual Server, para mostrar que uma plataforma IBM Power10 poderia atender e exceder os requisitos de computação e memória da implementação do SAP HANA 2.0 de destino.

Sobrero comenta: "A IBM é um dos nossos parceiros de TI mais confiáveis. Com base nos resultados de nossa prova de conceito com o IBM Power Systems Virtual Server e a estreita aliança estratégica entre a IBM e a SAP, não tivemos dúvidas de que o IBM Power10 seria a plataforma ideal para nossa nova solução SAP HANA 2.0.Temos tanta confiança em ambas as empresas que assinamos o contrato vários meses antes de o IBM Power10 ser certificado pela SAP."

Trabalhando com o IBM Systems Lab Services e seu confiável Parceiro de Negócios IBM, The Computer, a Ecogas implementou a nova infraestrutura de TI. O novo ambiente de produção do SAP HANA 2.0 da empresa é baseado em um único servidor IBM Power E1080 conectado ao armazenamento IBM FlashSystem 5200, virtualizado com o IBM PowerVM® e executado no sistema operacional SUSE Linux® Enterprise Server (SLES) para aplicativos SAP (link externo à ibm.com).Contreras acrescenta: "Ao escolher o SLES for SAP Applications, estávamos confiantes de que poderíamos entregar a resiliência e a disponibilidade para dar suporte aos nossos sistemas de negócios SAP de missão crítica".

Molina diz: "Foi uma ótima experiência trabalhar com a The Computer e o IBM Systems Lab Services no projeto de implementação.Nossa relação com a The Computer tem muitos anos, e a empresa sempre se esforçou para ir além de suas obrigações contratuais a fim de nos ajudar a resolver desafios e a garantir o sucesso do projeto de implementação".

Para oferecer recursos robustos de recuperação de desastres, a empresa criou um ambiente híbrido que aproveita o IBM Cloud®. A Ecogas usa o IBM Spectrum® Protect para replicar dados em uma instância do IBM Power Systems Virtual Server quase em tempo real, ajudando a minimizar o risco de perda de dados ou disrupção do serviço no caso de um problema em seu data center primário.

Sobrero continua: "A IBM foi além para garantir que tivéssemos sucesso, aproveitando sua experiência global em soluções IBM e SAP para acelerar nossa implementação, tudo apesar dos desafios sempre presentes da Covid. Graças à IBM e à The Computer, fizemos em 60 dias o que outros fornecedores teriam levado quatro meses para concluir".