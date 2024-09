Trabalhando em estreita colaboração com a IBM há mais de dez anos, a Audi experimentou os benefícios de plataformas de computação robustas combinadas com um excelente atendimento ao cliente. Na verdade, os servidores IBM Power Systems classificam-se consistentemente em primeiro lugar em todas as principais categorias de confiabilidade, de acordo com o 2020 ITIC Global Server Hardware, Server OS Reliability Report .

"Com o IBM Power Systems, estamos construindo uma tecnologia comprovada", diz o representante da Audi. "Para maximizar a produção contínua, uma plataforma estável é crucial para a nossa empresa, e mantemos o foco na alta disponibilidade. O IBM® Services demonstrou consistentemente flexibilidade e disposição para ir além do comum, garantindo que possamos modernizar nossa TI e entregar com sucesso a transformação digital para usuários de negócios e clientes.

Motivados pelas oportunidades de insights em tempo real, uma melhor experiência do usuário e novos serviços ao cliente, os departamentos de negócios da Audi estão ansiosos para ampliar os limites do que é possível implementando o software SAP S/4HANA, o pacote de negócios da próxima geração. A Audi já confia no SAP S/4HANA para contabilidade financeira em servidores Power Systems e está trabalhando para simplificar o controle, a consolidação e o gerenciamento de dados com o SAP S/4HANA para otimizar as operações de negócios, agitando processos legados.

IBM Services oferece suporte à Audi em seu projeto em grande escala para transformar a logística de produção de missão crítica com o SAP S/4HANA.Junto com outros parceiros de consultoria, a IBM Services fornece gerenciamento de projetos e expertise em garantia de qualidade para simplificar a implementação.

“Mesmo antes de começarmos a migração para o SAP S/4HANA, já éramos usuários iniciais do SAP HANA em IBM® Power Systems”, diz o representante da Audi. “Quando iniciamos nossa jornada de transformação com o SAP HANA, nos unimos à IBM e à SAP para desenvolver melhores práticas para a plataforma IBM Power Systems e facilitar a certificação desta arquitetura de solução. Desde nossa primeira prova de conceito até hoje, nos beneficiamos enormemente da configuração otimizada e ajustada do SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Usando IBM Power Systems e o software SUSE como base sólida, a transição para a computação em memória usando SAP HANA foi extremamente tranquila. O canal dedicado de atualização do SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, onde os patches são rigorosamente testados pela SAP antes de serem disponibilizados aos clientes, minimizou o risco de falhas e aumentou a disponibilidade da aplicação.”