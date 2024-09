O software IBM PowerVM® é um ambiente de virtualização que executa máquinas virtuais AIX®, IBM i e Linux® em servidores IBM Power® .

Empresas como a sua vêm recorrendo à virtualização dos servidores para consolidar diversas cargas de trabalho em menos sistemas, aumentar a utilização do servidor e reduzir custos. O PowerVM traz para os seus aplicativos um ambiente seguro e expansível de virtualização do servidor, construído com base no recurso RAS avançado e no desempenho líder da plataforma de sistemas IBM Power.