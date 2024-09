À medida que os clientes elevam a demanda pelo SAP S/4HANA ERP de última geração, bem como pelas soluções SAP BW/4HANA® e SAP HANA, a rku.it buscou maneiras de expandir a capacidade de sua infraestrutura de nuvem privada. Para fortalecer sua competitividade, a empresa também buscou agilizar seus processos de implantação e gestão para que pudesse lidar com o crescente número de sistemas e maiores volumes de dados.

Trabalhando em conjunto com a IBM Platinum Business Partner CANCOM, a rku.it selecionou servidores IBM Power 950 e IBM Power S922 em combinação com a virtualização IBM PowerVM®. “O IBM Power provou ser a plataforma mais flexível e econômica para nosso exigente banco de dados SAP HANA e cargas de trabalho de aplicativos SAP S/4HANA”, diz Kaspereit. “Nosso parceiro CANCOM ofereceu uma solução muito atraente que acelera nossa transformação em direção a práticas de DevOps mais avançadas. Por exemplo, implantaremos a Red Hat Ansible Automation Platform para apoiar a implementação de nossa infraestrutura de próxima geração, com foco em uma padronização ainda maior por meio de configuração e gerenciamento automatizados.”

A rku.it faz parceria com a CANCOM há muitos anos e valoriza a experiência em tecnologia e estreita colaboração com a IBM. A CANCOM provou ser um parceiro confiável com foco de longo prazo e um portfólio de soluções abrangente, bem como excelentes arquitetos técnicos e consultores. "A CANCOM sempre conhece as últimas tendências e ferramentas, orientando-nos para soluções preparadas para o futuro", observa Benjamin Kaspereit. "Mais importante para nós, a CANCOM entende nossas necessidades de negócios e elabora soluções personalizadas que correspondem ao nosso orçamento e ambição de inovação."

Hoje, a rku.it opera mais de 12 servidores IBM Power. Graças aos recursos avançados de virtualização do IBM PowerVM, cerca de 30 partições lógicas (LPARs) estão sendo executadas em cada servidor físico, permitindo consolidação de infraestrutura e utilização de recursos altamente eficiente. "Ao implementar o SAP HANA nos servidores IBM Power, aproveitamos nossa experiência com a plataforma", observa Benjamin Kaspereit. "Alocações dinâmicas de recursos e dimensionamento flexível de LPARs sem reinicializações nos ajudam a alcançar uma alta densidade de sistema e baixos custos totais de propriedade para os aplicativos individuais do cliente."

Quando a rku.it avaliou pela primeira vez as opções para operações SAP HANA, identificou uma série de limitações de desempenho e capacidade na execução de servidores VMware em sistemas baseados em x86. A empresa descobriu que o IBM Power possibilitou uma arquitetura de sistema muito mais eficiente. “Preferimos configurações de expansão para reduzir a complexidade e minimizar as despesas gerais de manutenção do sistema”, afirma Kaspereit. “Com as soluções IBM Power, não precisamos de clusters escaláveis, simplesmente podemos executar grandes instâncias com SAP HANA System Replication em data centers para garantir alta disponibilidade.”

Além disso, a segurança e a estabilidade do IBM Power permitem que a rku.it coloque mais cargas de trabalho do cliente em cada servidor. A empresa também pode executar várias instâncias de banco de dados do SAP HANA, bem como servidores de aplicativos, nos mesmos sistemas para impulsionar o desempenho.

A rku.it oferece serviços flexíveis com base nos requisitos individuais dos clientes, com uma combinação de vários bancos de dados de locatários e instâncias dedicadas do SAP HANA para fornecer serviços de TI otimizados em termos de custo para seus clientes. A empresa opera uma ampla variedade de soluções SAP com o SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications (link residente fora do ibm.com), incluindo SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA e SAP S/4HANA for Travel & Transportation.

A empresa também executa as soluções tradicionais SAP ERP e SAP for Utilities usando os softwares IBM AIX®, IBM Db2® e Oracle Database. "Depois que transferimos as instâncias do Oracle Database do Microsoft Windows Server em sistemas x86 para o AIX no IBM Power, reduzimos o número de administradores de banco de dados em 50%. De acordo com nossa experiência, o IBM AIX é o sistema operacional mais eficiente e com a maior disponibilidade", explica Kaspereit. "O IBM AIX simplesmente funciona e requer menos patches e atualizações e com menor frequência. Estimamos que, ao mudar para o AIX, gastamos apenas um terço do tempo e do esforço em tarefas básicas de administração do sistema."