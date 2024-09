A Syntax se beneficia do conhecimento especializado e da ampla rede de especialistas da SVA. “Nossa colaboração com a SVA e a IBM é perfeita”, comemora Dirk Nitze. “A SVA conhece nosso ambiente e as necessidades dos nossos clientes. Como não precisamos ficar repetindo, podemos nos concentrar em criar soluções que agreguem valor ao negócio. A SVA examina nossos conceitos de arquitetura e se tornou um verdadeiro parceiro de inovação.”

A Syntax conta com virtualização avançada com o IBM PowerVM e maximiza a disponibilidade com a tecnologia Live Partition Mobility para executar sistemas SAP ERP com até 25 TB de dados e bancos de dados SAP HANA com até 4,5 TB. A empresa está aproveitando as vantagens das soluções da SUSE em todas as suas plataformas e arquiteturas. O SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications é o sistema operacional principal de todas as instâncias SAP, incluindo SAP ERP, SAP Business Warehouse, SAP HANA e SAP S/4HANA.

Para aumentar o desempenho e a capacidade de sua nuvem, a Syntax aprimorou a plataforma com servidores IBM Power System E950 de última geração. “Por muitos anos, o IBM Power Systems tem fornecido um ótimo desempenho para aplicações SAP”, confirma Marco Eitzer. “Os clientes sempre querem uma análise de dados mais rápida. Com o IBM Power Systems, podemos oferecer soluções personalizadas para fornecer a tecnologia in-memory mais recente e permitir insights de negócios em tempo real.”

Componentes da solução