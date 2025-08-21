Soluções de segurança na nuvem

A integração da nuvem ao seu programa de segurança empresarial vai além de acrescentar controles ou soluções pontuais. É preciso avaliar os recursos e as necessidades da empresa para desenvolver uma nova abordagem que esteja de acordo com sua cultura e sua estratégia de segurança na nuvem. Além disso, é preciso ter visibilidade e controle para gerenciar um programa híbrido e coeso de segurança multinuvem. Os produtos e os especialistas da IBM Security podem ajudar você a integrar controles adequados, orquestrar a implementação da carga de trabalho e fazer o gerenciamento eficiente das ameaças.
Saiba como os agentes de ameaças estão realizando ataques e aprenda a proteger sua organização de forma proativa.
Entenda o estado futuro da sua empresa e do seu programa de segurança baseado em riscos. Garanta a segurança na nuvem em todas as camadas do stack para alcançar seus objetivos de negócios.
Integre controles nativos, implemente a metodologia secure-by-design, orquestre e automatize a segurança para definir e executar o programa de segurança na nuvem da sua empresa.
Com visibilidade e controle centralizados, sua empresa poderá monitorar e se adaptar ao cenário de ameaças. Detecte e contenha ataques orquestrando uma resposta a incidentes eficiente em toda a empresa.
A NHS Digital contratou a IBM para ser parceira estratégica de seu Cyber Security Operations Centre (CSOC) e prestar serviços e suporte avançados de segurança.
O CIB fez uma parceria com a IBM com o intuito de reduzir processos manuais e implementar um controle de identidade seguro e transparente para 8.000 funcionários.