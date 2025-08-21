Soluções de segurança na nuvem

A integração da nuvem ao seu programa de segurança empresarial vai além de acrescentar controles ou soluções pontuais. É preciso avaliar os recursos e as necessidades da empresa para desenvolver uma nova abordagem que esteja de acordo com sua cultura e sua estratégia de segurança na nuvem. Além disso, é preciso ter visibilidade e controle para gerenciar um programa híbrido e coeso de segurança multinuvem. Os produtos e os especialistas da IBM Security podem ajudar você a integrar controles adequados, orquestrar a implementação da carga de trabalho e fazer o gerenciamento eficiente das ameaças.