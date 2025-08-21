A IA redefine o risco cibernético Explore o novo campo de batalha para invasores e defensores

Soluções de segurança na nuvem

Migre para a multinuvem híbrida com confiança e integre a segurança em cada fase da sua jornada de migração para a nuvem
Obtenha o relatório do custo das violações de dados de 2025
Ilustração de um programa de segurança empresarial e gerenciamento de nuvem híbrida

A IA inteligente começa com maior inteligência na segurança e na governança

Participe desta conversa com um líder de cibersegurança em uma empresa de saúde da Fortune 20 para conhecer as melhores práticas de proteção da IA.

Cadastre-se no webinar
Segurança confiável e inovadora

A integração da nuvem ao seu programa de segurança empresarial vai além de acrescentar controles ou soluções pontuais. É preciso avaliar os recursos e as necessidades da empresa para desenvolver uma nova abordagem que esteja de acordo com sua cultura e sua estratégia de segurança na nuvem. Além disso, é preciso ter visibilidade e controle para gerenciar um programa híbrido e coeso de segurança multinuvem. Os produtos e os especialistas da IBM Security podem ajudar você a integrar controles adequados, orquestrar a implementação da carga de trabalho e fazer o gerenciamento eficiente das ameaças.

O IBM Guardium Data Security Center foi escolhido como líder em quatro categorias no Leadership Compass Data Security Platforms 2025 da KuppingerCole Analysts
Leia o relatório
Proteja e monitore seus dados, aplicações e ambientes com os serviços de segurança da IBM
Defina seu estado futuro

Entenda o estado futuro da sua empresa e do seu programa de segurança baseado em riscos. Garanta a segurança na nuvem em todas as camadas do stack para alcançar seus objetivos de negócios.
Crie sua nuvem e migre com segurança

Integre controles nativos, implemente a metodologia secure-by-design, orquestre e automatize a segurança para definir e executar o programa de segurança na nuvem da sua empresa.

 

 
Gerencie ameaças continuamente e tenha resiliência

Com visibilidade e controle centralizados, sua empresa poderá monitorar e se adaptar ao cenário de ameaças. Detecte e contenha ataques orquestrando uma resposta a incidentes eficiente em toda a empresa.

 
Soluções de segurança para multinuvem híbrida Gerenciamento de ameaças
Gerencie informações sobre ameaças e eventos com insights precisos para se adaptar a novas ameaças e detectar e responder rapidamente a ataques.
Proteção de dados
Localize, classifique, proteja e gerencie seus dados críticos onde quer que eles estejam. Mantenha suas próprias chaves de criptografia de dados na nuvem.
Gerenciamento de acesso e identidade (IAM)
Identifique e gerencie quem tem os níveis adequados de acesso em seu ambiente de multinuvem híbrida.
Plataforma de segurança para multinuvem híbrida
Conecte-se a fontes de dados sem movê-los e faça a orquestração e a automação de ferramentas e equipes para ter mais agilidade.
Soluções de segurança para dispositivos móveis
Gerencie e proteja seus dispositivos móveis de um único console e evite ameaças cibernéticas, como phishing.
Soluções de proteção contra fraudes
Autentica clientes, detecta fraude e protege contra usuários maliciosos em todos os canais.
Serviços de segurança na nuvem Estratégia de risco e segurança na nuvem
Comece com uma estratégia holística de segurança na nuvem, baseada nos riscos, controle e plano de prontidão.
Proteção da carga de trabalho
Crie, implemente e gerencie cargas de trabalho que foram criadas para serem seguras.
Serviços de segurança ofensiva X-Force Red
Conte com a ajuda de uma equipe internacional de hackers para identificar vulnerabilidades perigosas na sua empresa.
Serviços de gerenciamento de ameaças
Use uma estrutura de segurança mais inteligente para gerenciar todo o ciclo de vida das ameaças.
Serviços de segurança de dados
Proteja os dados empresariais mais críticos de maneira abrangente.
Serviços de IAM na nuvem
Veja como fazer a migração para o programa de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) na nuvem.
Estudos de caso
Enfermeiras conversando na enfermaria usando um tablet digital
NHS Digital

A NHS Digital contratou a IBM para ser parceira estratégica de seu Cyber Security Operations Centre (CSOC) e prestar serviços e suporte avançados de segurança.

 Saiba mais
Trilhas de luz em uma rotatória da cidade – ilustração
O Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

O CIB fez uma parceria com a IBM com o intuito de reduzir processos manuais e implementar um controle de identidade seguro e transparente para 8.000 funcionários.

 Saiba mais
Recursos Custo das violações de dados 2025
97% das organizações que sofreram incidentes de segurança relacionados à IA não possuíam controles de acesso adequados.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Saiba como os agentes de ameaças estão realizando ataques e aprenda a proteger sua organização de forma proativa.
Relatório de 2024 sobre o cenário de ameaças do IBM® Security X-Force Cloud
Obtenha insights importantes e estratégias práticas para proteger sua nuvem com as últimas informações sobre ameaças.
Como funciona a segurança na nuvem
Entenda a segurança na nuvem, ou seja, um conjunto de procedimentos e tecnologias criados para lidar com ameaças externas e internas à segurança empresarial e como aplicá-los.
Orquestração de serviços de segurança na nuvem
Saiba como proteger sua nuvem híbrida, estimular a inovação e coordenar a resposta a incidentes para minimizar riscos na sua organização.
Postagens do blog
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências e notícias sobre segurança.
Proteja sua nuvem

Personalize sua experiência na nuvem com serviços e soluções de segurança que atendam às necessidades da sua empresa.