Estudo de caso

Credico USA atinge 100% de conformidade com a política de tablets Como uma organização pode gerenciar milhares de tablets em vários escritórios de vendas independentes e espalhados por todo o continente? Com o MaaS360, a Credico conseguiu melhorar os recursos de verificação de conformidade e geração de relatórios, além dos recursos do portal de autoatendimento, a fim de alcançar a conformidade total com a política, identificar e remediar rapidamente as ameaças à segurança, além de reduzir drasticamente os custos. Leia o estudo de caso